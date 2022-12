Armando Aldegalega: «Vai ser uma grande corrida, que vai honrar a nossa capital»

Lenda viva do atletismo nacional, Armando Aldegalega é um exemplo claro de longevidade, mas também daquilo que o desporto em geral, a corrida em particular, pode fazer nas nossas vidas. Aos 85 anos, o atleta do Sporting aceitou o desafio de ser embaixador da São Silvestre El Corte Inglés e foi nessa condição que lançou um desafio aos portugueses durante a cerimónia de apresentação do evento , realizada esta manhã nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa."Eu consigo estar em forma porque desde que comecei a treinar nunca mais descurei a minha preparação física e mental. A corrida tem-me ajudado muito no meu dia a dia. Tem-me dado muito. Agradeço muito à organização da prova, ao, ao El Corte Inglés, à Federação... Já participei em corridas praticamente em todas as freguesias em Lisboa. E nesta vou participar com alegria. Vai ser uma corrida magnífica, mais uma grande competição em Lisboa. Que honra a nossa capital, que vai honrar todos os participantes, que vai mostrar que a corrida é alegria, é juventude, é amor. Vamos participar, vamos todos mostrar que estamos vivos", apelou o atleta.Em jeito de conselho, Armando Aldegalega aproveitou ainda para deixar dicas aos participantes. "A corrida é natural, é estar presente, é sair da cama e vir à rua, com os filhos. Cada um tem o seu valor e o seu andamento. Se não puderem correr, parem e marchem e voltem a correr. Cada um faz aquilo que puder. Cada um tem o seu valor. Infelizmente não podemos ser todos campeões. Mas todos os que acabam serão campeões", frisou o atleta, que aproveitou o momento para recordar, com emoção um episódio que viveu após a Maratona de Nova Iorque, quando viu chegarem, precisamente como campeões, aqueles que acabavam a prova para lá das seis, sete horas.A fechar, Armando Aldegalega deixou ainda uma mensagem de reconhecimento à Câmara Municipal de Lisboa pelo "esforço que faz" para promover estas provas na capital. "Tem feito um trabalho magnífico. O Doutor Carlos Moedas até participa em provas. É de facto de louvar o trabalho e esforço que tem sido feito".