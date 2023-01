Balanço positivo e que se repita

Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés, fez um "balanço francamente bom" da primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés, que "gostaria muito que se voltasse a repetir" no último dia de 2023. "Penso que correu muito bem, as pessoas estavam muito agradadas. Notou-se alegria, satisfação e superação nas pessoas. Cumpriram objetivos e aquilo a que se propuseram, vê-se que há satisfação e o ambiente é bom. Terminamos aqui no topo do Parque Eduardo VII que é magnífico", referiu a Record, tendo destacado ainda a superação de grande parte dos participantes e o ambiente familiar que se viu. "Estávamos com pouco mais de cinco mil inscritos e creio que a esmagadora maioria acabou a prova. Vimos muitas famílias e muito bom ambiente. Houve uma componente familiar bastante notável aqui e é gratificante ver isso", enalteceu.Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi um dos milhares de participantes na corrida dos 10 quilómetros e lembrou a importância deste desporto para o bem-estar das pessoas. "É um dia de união e celebra o fim do ano com desporto e com a corrida, que é um desporto inclusivo. Todos podem participar. Aliás, se o presidente da Câmara consegue, toda a gente consegue. Não sou um homem do desporto, mas adaptei-me, comecei a correr e penso que é dos desportos mais completos para a nossa saúde", vincou.Quem também não faltou à chamada foi o diretor adjunto de, que, ainda antes de correr os 10 quilómetros, destacou a importância da missão do nosso jornal em incentivar as pessoas para a prática da atividade física. "O nosso papel é, sobretudo, retribuir às pessoas aquilo que elas nos dão e, neste dia em particular, sermos capazes de chegar às pessoas e dar-lhes um pouco daquilo que elas querem: momentos bem passados e diversão", enalteceu Sérgio Krithinas.Um dos pontos altos da São Silvestre El Corte Inglés aconteceu ainda antes do tiro de partida, com a homenagem a Armando Aldegalega por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Visivelmente emocionado, agradeceu a distinção. "Foi uma emoção e grande honra ser homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa. É um prémio que vou sempre guardar na minha memória." Sobre a corrida, que concluiu em 57.40 minutos, o veterano atleta de 85 anos assumiu que o ambiente vivido o deixou com vontade para mais. "Acabar o ano a competir, a confraternizar com toda esta juventude e alguns da minha idade, é um orgulho imenso e fico ainda com mais vontade de continuar a viver!", finalizou.A 'nossa' São Silvestre contou com a presença de várias caras conhecidas, entre as quais Isabel Silva. Apaixonada pela corrida, a apresentadora saiu bastante contente da corrida e aproveitou para lançar um apelo para 2023. "Podemos conquistar momentos de felicidade com uma corrida. É terminar o ano a dar mais um abanão às pessoas, para elas entenderem 'É isto que tenho de fazer hoje e sempre!' Que esta prova seja o gatilho de motivação e de implementação de novos hábitos para 2023". Já Pedro Fernandes, que se superou com um tempo abaixo dos 40 minutos, falou de uma prova difícil e até lhe deu um novo nome… "Isto não é bem a São Silvestre El Corte Inglés. É a São Silvestre sobe e desce El Corte Inglés". Apesar das dificuldades, saiu com a sensação de que foi a melhor forma de fechar 2022. "As pessoas têm uma energia boa, é sempre bom correr no último dia do ano".