Bernardo Ribeiro destaca presença dos mais novos na São Silvestre El Corte Inglés

Antes do soar da buzina para o início dos 10 km, a São Silvestre El Corte Inglés contou com a corrida das crianças, que juntou rapazes e raparigas de várias idades. Francis Obikwelu foi um dos embaixadores a estar ao lado dos mais novos no ponto de partida, sob o olhar atento de Bernardo Ribeiro, diretor do nosso jornal. "É incrível. É um prazer e uma honra ver esta juventude, meninos de 8 e 9 anos a correrem. Já nos rimos, já nos emocionámos... Esta é uma das missões de Record", destacou, antes de sublinhar a importância de "estar perto dos leitores". "Com parceiros como estes, organizar provas destas [é sempre mais fácil]. São estes dias que fazem valer a pena ser diretor de um projeto como o Record. O desafio está sempre lançado a este parceiro de excelência. Estão aqui centenas de lisboetas, tivemos de alargar as inscrições mas não podíamos aceitar mais. Estou muito contente, é muito bom as pessoas virem falar connosco e mostrarem tanta felicidade por estarmos cá todos. Que ganhe o melhor, mas que todos se divirtam. É para isso que isto serve". "Eu tenho a desculpa de não correr por estar aqui a entregar prémios, mas na verdade tinha-me proposto a fazer a caminhada", acrescentou. E se é facto que o diretor do nosso jornal acabou por não dar uma 'perninha', também é verdade que, ao longo da duração do evento, marcou sempre presença ao lado de quem esteve no Saldanha. Aliás, foi ele que, junto dos nossos embaixadores, a dar início às provas e a premiar os vencedores no pódio.





Naturalmente satisfeito pela importância e pela organização da prova, Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés, enalteceu o espírito de festa minutos antes de calçar os ténis e rumar à linha de partida para embarcar nos 10 quilómetros. "É fantástico! Estamos no centro de Lisboa, em ambiente de Natal, grande festa, confraternização, muitas pessoas a praticar desporto. Para o El Corte Inglés é muito importante. Queremos que as pessoas desfrutem, que passem bons momentos e guardem boas memórias", sublinhou, antes de deixar o mote para futuras edições deste evento de atletismo: "Estamos em trajetória ascendente e queremos fazer melhor".A AdvanceCare esteve representada na São Silvestre El Corte Inglés pela diretora Maria João Neves, que destacou a enorme "adesão". "Acho que é extremamente importante, um agregador de todas as idades onde toda a gente pode participar e isso viu-se pela adesão. A AdvanceCare tem de estar presente nestas iniciativas, que são fantásticas e mobilizadoras da comunidade. É mesmo extremamente importante", destacou, antes de referir que optou por participar… mas não nos 10 quilómetros: "Este ano vou na caminhada, para o ano logo se vê!", referiu.Com um percurso de vida inspirador, Jorge Pina não quis ficar fora desta grande festa e juntou-se à São Silvestre El Corte Inglés. Sempre acompanhado de perto, o atleta paralímpico e embaixador da prova pelo 2.º ano chegou ao Saldanha cedo e começou de imediato a preparar-se para saltar para a estrada. Destemido e sempre com um sorriso no rosto, cruzou a meta ao fim de pouco mais de uma hora (01:03.26), num esforço que, apesar de sofrido… valeu a pena.Carlos Alves, figura do atletismo português, também foi embaixadores e destacou o "ambiente fantástico": "As pessoas deviam participar mais, sair para fazer estes eventos não só por elas mas também para motivarem os outros a terem uma vida melhor".