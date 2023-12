Carlos Alves é um dos embaixadores da São Silvestre El Corte Inglés: «Nunca desistam dos vossos sonhos»

O lote de embaixadores da São Silvestre El Corte Inglés deste ano conta com Carlos Alves, uma figura bem conhecida do atletismo português pela sua garra, capacidade de superação e vontade inquebrável. Aos 46 anos, o funcionário público finaliza um ano de sonho ao associar-se à corrida com o apoio de Record, que começa e termina na Praça do Duque de Saldanha, a 17 de dezembro (às 19 horas).



Carlos Alves é um dos embaixadores da São Silvestre El Corte Inglés

"É um privilégio e uma honra ser escolhido como um dos embaixadores da São Silvestre El Corte Inglés. Significa que reconhecem o meu esforço e comprova o carinho que têm por mim", afirma Carlos Alves, que representa atualmente as cores do 1.º Dezembro Queijas, tendo já alguma experiência nestas andanças. "Já fui embaixador da prova de 10 km no âmbito da final da Taça da Liga tanto em Braga como em Leiria", sublinha, com orgulho e satisfação.

Carlos Alves começou a correr em 2016, naquela que foi uma das melhores decisões de toda a sua vida. "O bichinho começou por curiosidade. Foi um desafio lançado e quis ver até onde o meu corpo chegava. As minhas primeiras provas foram de 10 km, mas ultimamente, sobretudo depois da pandemia, dediquei-me apenas à pista. É todo um mundo novo. Não sabia nada sobre usar ténis de bicos ou treinar e competi em pista. Não dá para comparar, é toda uma dinâmica e filosofia diferente", explica o atleta que é treinado por Marco Veloso, especialista nos 100 e 200 metros.



Carlos Alves é um tremendo exemplo de superação

E foi, precisamente, Marco Veloso que lhe abriu as portas para um 2023 inesquecível. "Desde criança que tinha a ambição de ir a provas internacionais e, felizmente, o míster levou-me com ele este ano. Tive a oportunidade de disputar uns Mundiais e uns Europeus de Masters, respetivamente em março, em Torun (Polónia), e em setembro, em Pescara (Itália). Foram experiências fabulosas e que guardarei para toda a vida", recorda, com alguma emoção.

Exemplo de empenho e dedicação, Carlos Alves treina seis dias por semana – só descansa aos domingos – para procurar sempre a superação. Por isso, deixa alguns conselhos para quem se vai aventurar no dia 17 à noite. "Em primeiro lugar, não tenham medo de dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil de dar. Temos de dar ouvidos a nós próprios e acreditar que tudo é possível. Depois, um dos meus lemas é que a vida é para ser vivida de todas as formas e o desporto dá-nos imensas alegrias, muito convívio e permite-nos conhecer pessoas diferentes. Ficamos muito mais ricos. Por fim, nunca desistam dos vossos sonhos e daquilo que querem fazer. Vão à luta!", finaliza Carlos Alves, conhecido por muitos no mundo do atletismo como Pikatchu.



Carlos Alves continua a inspirar muita gente no universo das corridas

Se me permitem, finalizo este texto com uma pequena nota mais pessoal. Conheço o Carlos desde março de 2018, quando me juntei à equipa onde ele já era um atleta de referência. Tive o privilégio de partilhar várias provas com este ser humano fantástico mas guardarei para sempre na memória aquela chegada à Praça do Rossio, em finais de outubro de 2018, em que depois de ter terminado a minha prova ajudei o Carlos no último quilómetro e meio. A cada queda nos paralelos, ele levantava-se com ainda mais garra e força para finalizar os 10 km, com uma determinação impressionante. Os aplausos das pessoas que assistiam nos passeios ainda hoje ecoam na minha cabeça, guardando com carinho a fotografia desse momento, um dos mais felizes que este vício das corridas já me deu. Já te disse várias vezes, mas reitero: és grande!

