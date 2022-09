Carlos Moedas: «Desporto é como lavar os dentes»

Para além da corrida de 10 kms e da caminhada de 5, a São Silvestre El Corte Inglés contará ainda com a ‘Corrida das Crianças’, que se vai realizar ao longo de 500 metros. Motivo para incentivar miúdos e graúdos a participar no evento. Por isso, Carlos Moedas lembra que é fundamental incutir a prática do desporto desde tenra idade. "Há dois hábitos importantíssimos que devem vir desde pequeno: o da leitura e o do desporto. Quando [o hábito] é criado desde muito jovem, já não nos abandona. É como lavar os dentes, como costumo dizer. Levantamo-nos de manhã e fazemo-lo, de certa forma, por hábito de higiene, mas não nos larga. Por isso, se desde muito pequenos começarmos a ler e a praticar desporto, podemos fazê-lo ao longo da vida. É algo essencial para a população", destaca o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.