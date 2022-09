Corra connosco no último dia do ano e ganhe descontos no El Corte Inglés

A São Silvestre El Corte Inglés vai realizar-se pela primeira vez nas ruas de Lisboa no último dia de 2022, a 31 de dezembro, pelas 10 horas. Uma corrida, que conta com o apoio de Record, e será o derradeiro desafio deste ano. Se não quiser correr os 10 quilómetros, pode optar pela caminhada de 5 kms, sem esquecer as crianças que podem participar no corrida dos 500 metros.Venha correr connosco - as inscrições estão abertas e pode registar-se aqui - e ganhe um vale El Corte Inglés no valor de 12 euros, que pode utilizar de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2022, em compras superiores a 60€, em Têxtil Desportivo. Válido na app El Corte Inglés, em elcorteingles.pt, ou nas lojas de Lisboa ou Gaia Porto.O El Corte Inglés informa ainda que só é aceite um vale por operação, o qual não pode ser trocado por dinheiro e não é acumulável com outros vales ou cartões promocionais.