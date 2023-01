Despedida saudável

A São Silvestre El Corte Inglés prometia ser uma festa do desporto e não desiludiu. Cinco mil pessoas (sem esquecer as que estiveram entre a 'plateia' a aplaudir) encheram de cor e alegria o topo do Parque Eduardo VII, na manhã de sábado. Foi de lá que se deu a partida desta primeira edição da prova, que juntou o convívio à atividade física.A 'primeira chamada' foi para as crianças, que puderam espalhar toda a sua alegria e energia na prova dos 500 metros, na qual contaram com uma companhia especial: Francis Obikwelu, um dos embaixadores da 'nossa' São Silvestre. "Senti uma energia especial. Senti-me uma criança no meio deles. Estas crianças vão crescer mais saudáveis. O desporto é vida", contou aMenos de uma hora depois dos miúdos, foram os mais crescidos a fazerem-se à estrada para os tradicionais 10 quilómetros de corrida, sendo seguidos, pouco depois, por quem optou pela caminhada de 5 quilómetros. Certo é que todos se despediram de 2022 de uma forma mais saudável...Andralino Furtado foi o primeiro a cortar a meta, instalada no topo do Parque Eduardo VII, na corrida masculina, tendo feito a festa depois de completar a prova em 31.34 minutos. Pedro Gaspar terminou em segundo lugar, ao concluir o percurso em 31.55 minutos, enquanto Isaías Gomes fechou o pódio, com 32,20. No final da prova, Andralino Furtado realçou ter sido positivo despedir-se de 2022 a fazer desporto."É bom corrermos no dia 31. Acabamos o ano a praticar desporto, que é algo que gostamos. De manhã já está, agora à tarde é aproveitar para comer [risos]. É preciso acordar com vontade todos os dias e treinar. Apesar de alguns dias acordarmos sem vontade, temos de ir praticar, faça chuva ou sol", frisou o vencedor da prova masculina, que tem, por isso, direito a uma viagem a Londres ou Berlim. No entanto, ainda não escolheu que cidade vai visitar: "Tenho de falar com a 'Maria' para saber qual o sítio que ela vai querer escolher [risos]."Na corrida feminina, Ana Luísa Ramos foi a mais rápida e completou os 10 quilómetros em 39.05 minutos. Filipa Castela terminou em segundo (42.29) e Maria Correia acabou na terceira posição (44.30). Após a corrida, Ana Luísa Ramos admitiu que não esperava um resultado tão bom e deixou ainda um desejo."Vencer é ótimo e não vejo melhor maneira de acabar o ano do que a vencer uma prova no coração de Lisboa. Estou muito satisfeita. Que 2023 comece tão bem como acabou 2022", apontou, mostrando ter uma ideia acerca da escolha da viagem a que tem direito: "Não estava à espera de fazer pódio, portanto ainda vou ter de refletir. Mas já fui a Londres, por isso talvez escolha Berlim", disse a atleta de 27 anos.