Dos "grupos de treino" ao "lado competitivo": Hélio Fumo dá 'receita' para boa prática desportiva

Hélio Fumo convive de perto com o desporto. A preparar-se para o Campeonato do Mundo de Montanha e Trail Running, que decorre em novembro na Tailândia, o campeão nacional de Trail em 2021, concedeu um treino aberto, a 24 de setembro, e realçou a importância da atividade física no quotidiano. "Todo o tipo de atividade física faz bem e é algo que devemos fazer. Claro que de forma comedida e acompanhada, mas ganhamos imenso com isso. No meu caso ganhei muitos amigos e muitas oportunidades de vida", refere o atleta, de 38 anos, que cresceu "à volta do desporto".Por ser algo que tem de começar a ser feito aos poucos, Hélio Fumo aconselha a primeiro pedir ajuda junto de profissionais, para depois ir passo a passo."Primeiro devem procurar grupos de treino. Há imensos na Grande Lisboa que podem dar algumas luzes da forma como podem treinar. As pessoas devem começar de forma gradual, devem informar-se, com um fisioterapeuta ou em alguma clínica, o que devem fazer e como se deve fazer. Devem procurar também canais de Youtube. Há uns que informam bem como é que devem fazer uma iniciação apropriada às várias modalidades da corrida", enaltece, para depois reforçar: "De forma geral e simples: calçar uns ténis apropriados para corrida, dar umas voltas, começar com umas caminhadas e ir evoluindo à medida que vão gostando."Com a primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés, da qualé parceiro, a menos de três meses de distância (corre-se a 31 de dezembro) nada melhor do que seguir estes conselhos do atleta. "No início largar os relógios, marcar objetivos tangíveis e a curto prazo e depois a longo prazo. Primeiro a saúde, criar hábitos e, mais à frente, todos temos um lado competitivo e podemos puxar esse lado aos tempos e fazer a São Silvestre, por exemplo. É uma das coisas que mais se faz em Portugal", vinca, lembrando ainda que o desporto traz "bem-estar, satisfação e maior longevidade".O Parque Florestal de Monsanto foi o local escolhido por Hélio Fumo para o treino de trail. 12 quilómetros foi a distância percorrida, com a natureza como plano de fundo. "O treino correu muito bem, ainda apareceu muita gente e conseguimos fazer uma volta engraçada. Tentei mostrar um bocadinho da modalidade em si à população em geral e às pessoas que nos seguem e gostam da modalidade. [É bom] se conseguirmos ter atividades destas, felizmente patrocinadas por marcas como a Betano, através destes projetos que conseguem incluir e trazer mais gente para o desporto", frisa.