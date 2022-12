Fechar de ano a correr

Estamos a poucas horas do dia 31 de dezembro, que traz consigo a São Silvestre El Corte Inglés, o derradeiro desafio de 2022. Quer seja um atleta profissional ou amador, saia do sofá e junte-se a nós numa experiência única à qual poderá juntar o convívio e a atividade física, com o objetivo de entrarmos no novo ano a correr e de uma maneira mais saudável. E, de preferência, com um sorriso no rosto. Porque é isso que a corrida pode fazer em cada um de nós.

Do topo do Parque Eduardo VII arrancam, pelas 10 horas, os tradicionais 10 quilómetros (ver mapa ao lado). É daí, da Alameda Cardeal Cerejeira, que damos o ‘pontapé de saída’ para uma prova que vai muito além do cenário competitivo. A São Silvestre El Corte Inglés é partilha, amizade e família. Mas, principalmente, é o gosto pelo desporto e pela corrida. Os concorrentes vão percorrer 5 quilómetros até ao Campo Grande, onde terão direito a abastecimento líquido, e voltarão novamente ‘à base’ para cruzar a meta, onde terão à sua espera uma segunda dose de reforço nutricional e ainda a tão desejada medalha.

Com um painel de embaixadores de luxo, onde se destacam nomes como Jorge Pina, Armando Aldegalega, Naide Gomes e Francis Obikwelu, a São Silvestre El Corte Inglés promete espalhar sorrisos e proporcionar boas memórias, num exercício que pode "mudar a vida das pessoas", tal como destacou Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, à margem da apresentação do evento, na Câmara Municipal de Lisboa.

"A corrida é saudável e natural, é talvez a modalidade mais natural pois é fácil de ter acesso. Não é necessário grande equipamento. E ao iniciarmos a atividade podemos efetivamente mudar as nossas vidas, tanto na nossa saúde, como no bem-estar e na forma como encaramos o dia a dia. São só vantagens. Gostaria de sensibilizar cada vez mais pessoas para este remédio que existe, para se tornarem um pouco mais ativas", incentivou o líder federativo, em jeito de desafio para 2023.

Não é só correr

E como há espaço para todos na ‘nossa’ São Silvestre, pelas 10h05 terá início a caminhada de 5 quilómetros. Com partida no mesmo local da corrida principal – mas retorno na Av. República -, este desafio é perfeito para os mais descontraídos, que talvez tenham em mente desfrutar dos recantos da capital ao invés de ‘arriscarem’ numa prática mais intensa.

E como não podia deixar de ser, a São Silvestre El Corte Inglés é também a oportunidade perfeita para trazer os miúdos e incentivá-los, desde cedo, a ganharem aquele ‘bichinho’ muito especial pela atividade física. Pelas 9h15, os mais pequenos vão poder libertar toda a sua energia e participar na prova dos 500 metros.

Para além de tudo isto, de referir que os atletas poderão levantar, no El Corte Inglés, em Lisboa, os respetivos kits de participação até às 23h30 desta sexta-feira. Para a recolha deste, deverá ser apresentado o comprovativo de inscrição recebido no email após a confirmação do pagamento, assim como o documento de identificação. O conjunto inclui, para quem vai correr os 10 quilómetros, uma T-shirt técnica exclusiva Under Armour, assim como o dorsal e o chip, e ainda uma (bem necessária) garrafa de espumante para celebrar a entrada no novo ano da melhor forma. No que diz respeito à caminhada e à corrida das crianças, também se incluem a T-shirt e o dorsal.

Nunca se esqueça: o mais importante é correr ao seu ritmo, como bem apontou o nosso embaixador Armando Aldegalega. "Se não puderem correr durante a prova toda, parem um bocadinho, marchem e voltem a correr. Importa é acabar feliz".