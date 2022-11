Fernanda Ribeiro: «Digo às pessoas para irem correr por prazer, a ganhar ou a perder é sempre desporto»

Campeã olímpica dos 10 mil metros em 1996, Fernanda Ribeiro garante que nunca perdeu o ‘bichinho’ pela corrida. Agora, aos 53 anos, assume que continua a praticar desporto com outros objetivos e aplaude a São Silvestre El Corte Inglés, prova que acontece no dia 31 de dezembro pelas 10 horas e que considera "muito importante" para todo o tipo de atletas: profissionais ou não-profissionais.

"Acho que é muito bom para a saúde. Não estou a falar da corrida de alta competição, mas sim da corrida de lazer. Eu já acabei a minha carreira e todos os dias vou correr, é algo que me alivia a cabeça", destaca a ex-atleta a Record, antes de deixar um incentivo: "O que eu digo é para as pessoas irem correr por prazer. A ganhar ou a perder é sempre desporto. Correr traz saúde e, por isso, participar só por si já é muito importante".

Com cada vez mais aficionados, o atletismo tem registado um crescimento significativo nos últimos tempos, e a São Silvestre El Corte Inglés faz questão de contribuir para isso: para além da corrida de 10 quilómetros, o evento contará também com os 500 metros para as crianças, algo que Fernanda Ribeiro ressalta como sendo essencial na formação dos jovens.

"É muito importante porque consegue tirar essas crianças dos computadores e dos jogos. Eu comecei a minha carreira com nove anos, numa altura em que brincávamos muito na rua, e nesta altura as crianças passam muito tempo sentadas. A corrida, ou o desporto em geral, é muito importante para tirar essas crianças de casa", refere.

Apesar de assumir que já não corre para bater recordes, a ex-atleta olímpica frisa que não perdeu a forma física. "Já não faço atletismo por tempo, faço pelo prazer. Ainda treino e aguento à vontade 10 quilómetros, mas neste momento quero estar com as pessoas que antigamente só me viam a correr depressa. Aproveito para participar, para me rir com essas pessoas e tirar fotografias. Faço um atletismo diferente daquele que fazia, acho que já corri muito", conclui.