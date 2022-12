Francis Obikwelu: «Fazer desporto é fundamental para todos»

Medalhado olímpico em 2004, o antigo atleta, de 44 anos, trabalha agora como personal trainer e é um dos embaixadores da São Silvestre El Corte Inglés e estará presente no dia 31 para apoiar.FRANCIS OBIKWELU – Porque já sou uma figura pública em Portugal, um atleta que fez muita coisa. É a primeira vez que sou embaixador de uma São Silvestre, mas já corri várias em alguns concelhos de Portugal. É um motivo para incentivar crianças e jovens a ir e atrair pessoas para este momento. Acho que, nós que temos fama, podemos contribuir para algo de bom para a população. Não só ter o nome, mas também aparecer lá para as pessoas tirarem fotos. Elas gostam e é importante. Sou uma referência para os jovens e para pessoas de idade.FO – Já não é minha função correr assim. Não ia conseguir aguentar. Tenho de ter uma ambulância à minha espera. Não tenho pernas para aguentar os 10 km.FO – Posso dar o exemplo destes dois anos de pandemia: muita gente percebeu que precisava de praticar desporto, porque estava fechada em casa sem fazer nada, e começou a ver notícias de pessoas doentes, crianças com tosse, febre e o sistema imunitário baixo. Desporto traz saúde, melhora o sistema imunitário, dá felicidade e traz muita coisa à vida. Nós vamos trabalhar, chegamos cansados e vamos dormir. Repetir isto todos os dias cansa. É bom que as pessoas pratiquem desporto, mesmo que seja uma vez por semana. Sair de manhã e ir ao ginásio para depois ir trabalhar. Fazer desporto é fundamental para toda a gente. Não é preciso ser alta competição, que não é saudável. É fundamental ir ao ginásio, fazer aulas de dança ou step.FO – Óbvio. Se não fizermos coisas para eles, vão ter muita dificuldade. Estou a ver os casos de obesidade em Portugal a aumentar. Muitos jovens a ficarem em casa sem fazer nada e acho que é importante para eles começarem a praticar. Incentivá-los a fazer coisas que são boas para a saúde deles. Agora parece difícil, mas mais tarde vão perceber. É importante, não só com as São Silvestre, chamar as pessoas e os jovens para saírem ao fim de semana e fazer alguma coisa.FO – Penso que o objetivo não é fazer a corrida no dia 31 para incentivar as pessoas a começarem a praticar desporto em 2023. Independentemente da data é fundamental fazermos isso sempre e incentivar as pessoas a praticar desporto. Não quero que as pessoas pensem que vão comer bem e depois começar a treinar como fazem no verão. Penso que muita gente precisa de mexer-se todos os dias e não começar só a treinar quando chega o verão para perder peso. Não funciona assim. As pessoas devem começar a fazer isso mais vezes.FO – Se é a primeira vez aconselho sempre a começarem a treinar algum tempo antes, porque se forem correr só no dia vai ser muito complicado e muito duro mesmo. Penso que as pessoas devem começar a treinar, mesmo que sejam caminhadas, uma semana antes para se preparem para dia 31.FO – O desporto faz parte da minha vida desde que era criança. Na Nigéria não tinha oportunidade para ir para a escola, mas tinha uma coisa boa: alegria. Desporto traz muita alegria. Sabia que tinha talento e lutei por isso. Não tinha medo de nada, sabia qual era o meu objetivo, onde ia chegar e que ia ser um grande atleta. Tinha tudo planeado, porque sempre sonhei com isso. O desporto trouxe-me muita coisa da Nigéria até Portugal.FO – Um momento importante da minha carreira foi quando fui operado ao pé. Tive três meses no hospital, não sabia se ia sobreviver, mas sai do coma e foi uma vitória enorme. O médico disse-me que era melhor deixar o atletismo, mas eu disse que não e fiz uma promessa: 'nos próximos Jogos Olímpicos vou estar no pódio e vou mandar-te uma foto'. E fiz isso. Para mim foi um momento muito especial, porque se não tivesse sobrevivido ninguém ia conhecer o Obikwelu. Primeiro agradecer a Deus por me ter salvo a vida e dar-me a oportunidade de mostrar o meu talento como atleta que, naquela altura, ainda não tinha mostrado. Por isso foram dois momentos: ter sobrevivido e ganhar esta medalha para Portugal.FO – Nunca tinha corrido numa prova de veteranos num Campeonato do Mundo. Inscrevi-me quando faltavam 3 meses para o início da prova e não estava a treinar. E disse à minha mulher: 'Vou treinar um bocado e ser campeão de veteranos'. E ela perguntou: 'Como é que vais ganhar se não treinas?' Comecei a treinar dois meses antes e cheguei lá e ganhei. Foi muito bom, porque foi um exemplo um atleta como eu entrar no Campeonato do Mundo de veteranos. O estádio estava cheio, foi uma coisa espetacular. Foi um boost para os veteranos, por isso é que no ano passado fizemos um Campeonato de Veteranos em Braga. Fui desclassificado nos 60 metros. A minha mulher nem sabia que eu tinha ganho na Polónia e quando soube perguntou como era possível. Mas aí está, tudo o que eu quero na vida, vou lutar por isso. Mesmo que demore um bocado vou chegar lá. Nós, humanos, somos muito talentosos, temos uma força tremenda. Senti muita dificuldade em África e cheguei aqui e foi mais fácil. Há pessoas que têm tudo, têm seleção e atletas mas não querem lutar. Nós lá não temos nada, não temos condições. Muitas vezes nem comemos. A natureza tornou-me mais forte e foi mais fácil adaptar quando cheguei, porque passei por dificuldades.FO - É um trabalho de muitos anos. Antes de 2004, representei a Nigéria em dois Jogos Olímpicos – 1996 e 2000. Tive uma lesão grave em 2000 que não me permitia correr e fui abandonado pelo meu país de origem. Tive a oportunidade de vir para aqui, Portugal deu-me a nacionalidade, o que não é fácil. Sabia que precisava de treinar e que ia lá chegar, só precisava de uma oportunidade. Portugal deu-me a oportunidade de representar a nossa bandeira na prova de 100 metros, em que muita gente não esperava, mas eu sabia que ia estar no pódio. Sabia que ia bater o recorde nacional, porque já fazia isso no treino. Sou daquele tipo de pessoas que, quando entra numa coisa, é para fazer, não é para tentar. Se não fosse o apoio do povo português eu não era ninguém, por isso este mérito é deles, porque me deram alegria para treinar. Não sentia pressão, sentia-me em casa. Sabia que ia fazer alguma coisa espetacular para Portugal e, por isso, fui para Espanha treinar para os Jogos Olímpicos. E saiu tudo bem. Foi um momento espetacular e inesquecível na minha vida.FO - Tenho. Quando estou em casa a ver o vídeo [da conquista da medalha] e com os meus filhos a gritar que o pai. É momento muito importante e inesquecível, porque vai marcar a minha vida até morrer. Fiz história com dedicação, treino, esforço, cair, levantar e vomitar. Foram quatro anos de luta, sem ter vida, só treinar, dormir. Tenho saudades porque esta é a minha vida e são coisas que nunca vou esquecer."FO - Não sei. Não tive um pai que me apoiasse e que acreditasse que ia ser um grande atleta. A minha mãe é que me apoiou mais. O meu filho vai ser o que quiser. Ele não vai ser atleta, vai ser piloto. Já trabalhei com alguns pilotos portugueses, como Félix da Costa, e levei o meu filho ao autódromo para ele ver e apaixonou-se por aquilo. Mas já lhe disse que não tenho dinheiro, só se assaltar um banco (risos). Gosta muito de carros, sabe o nome dos pilotos desde a Fórmula 1 à Fórmula 3. Não o posso obrigar a ser um Obikwelu. Vai ser o que ele gostar, não sou aquele pai que diz que ele vai fazer o que eu faço. Ser muito critico é muito difícil e perigoso. A única coisa que vou fazer é apoiar. Vou deixa-lo praticar tudo e depois ele vai escolher o que quiser. Vou fazer diferente do meu pai.