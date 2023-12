Inscreva-se na São Silvestre El Corte Inglés e ajude o IPO: vagas estão quase a esgotar

Ainda não se inscreveu na São Silvestre El Corte Inglés ? Não? Então do que está à espera para participar na corrida do ano, que vai para a estrada este domingo, a partir da 19 horas? Não perca mais tempo, até porque as inscrições estão muito perto de esgotar.Para lá de ter a chance única de correr em Lisboa ao final da tarde numa altura em que as ruas estarão iluminadas pelas sempre impactantes luzes natalícias, na 'nossa' São Silvestre terá também a possibilidade de apoiar uma causa nobre, já que 1 euro de cada inscrição reverte para o Instituto Português de Oncologia (IPO). Uma ligação importante que surge num ano que antecede a celebração do centenário da instituição e que ajuda a reforçar um dos propósito do próprio IPO. "É muito importante criar hábitos de vida saudável, o combate ao cancro também se faz por aqui", disse Eva Falcão, presidente do conselho de administração da instituição, na conferência de imprensa realizada na terça-feira.Este cariz solidário foi também enaltecido por Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés. "Dá uma razão acrescentada à forma de estarmos e a razão pela qual fazemos esta prova", disse.