Inscreva-se na São Silvestre El Corte Inglés e ganhe um mês grátis do Record Premium

Para lá de todos os benefícios já anunciados, como um desconto de 12€ no El Corte Inglés (online e loja física) e ainda uma camisola técnica Under Armour exclusiva, todos os inscritos na São Silvestre El Corte Inglés vão receber também um código promocional para beneficiar de um mês grátis doPremium, a assinatura digital do nosso jornal.Se ainda não se inscreveu, pode fazê-lo aqui