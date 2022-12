Isabel Silva: «Que esta prova seja o gatilho de motivação e de implementação de novos hábitos para 2023»

Apaixonada pela corrida, Isabel Silva não podia faltar à primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés. Madrinha da prova, a conhecida apresentadora saiu bastante satisfeita com o seu desempenho, mas enalteceu acima de tudo aquilo que este evento deu e pode dar para o futuro."A prova correu-me muito bem. Para mim é uma alegria imensa estar aqui no último dia do ano a fazer aquilo que mais gosto. Adoro correr! Costuma dizer-se 'se não consegues voar, então corre'. E é isso que sinto sempre que estou a correr. Independentemente dos tempos. É óbvio que gosto de dar o meu melhor, gosto de bater os meus recordes pessoais, mas também gosto muito de sentir o espírito de camaradagem e poder desfrutar do percurso. E como este era uma estreia, também me permitia ir com os meus amigos, a aproveitar o percurso. E gostei muito, porque senti-me em casa! É curioso que este percurso passa por zonas onde eu diariamente corro. E hoje fazer esse percurso no meio da estrada foi absolutamente libertador, foi muito giro!", começou por assumir a conhecida apresentadora, que felicitou a organização pelos pontos de animação ao longo do percurso: "Vi pessoas na rua, gostava de ver mais, mas é um processo. E gostei da animação no início e final. Tenho de dar os parabéns. O que desejo é que esta saúde que vejo e sinto dentro de mim se prolongue para o próximo ano. E que venha a segunda edição!".Correr é algo que faz parte da vida de Isabel Silva. Por isso, fazê-lo a 31 de dezembro tem um sabor ainda mais especial. "É a última corrida do ano. O mais importante hoje é celebrar o atletismo, porque para mim cada corrida é mais uma celebração do atletismo, de celebrar a atividade física e entender que o segredo para uma vida feliz está nas coisas mais simples. E é quando colocamos o nosso corpo em movimento que percebemos que a felicidade é algo muito simples. É uma coisa que está cá dentro. Podemos conquistar momentos de felicidade com uma corrida. É terminar o ano a dar mais um abanão às pessoas, para elas entenderem 'É isto que tenho de fazer hoje e sempre!' Que esta prova seja o gatilho de motivação e de implementação de novos hábitos para 2023. E podem aproveitar e usar este percurso como percurso de treino para 2023", apontou em jeito de desafio.A fechar, os tradicionais votos para o novo ano. "A primeira resolução é sempre saúde. A saúde não é tudo, mas sem saúde não somos nada. Noto que, se tiver com falta dela, não estou disponível como gostaria de estar, seja no trabalho, na família, na vida social e pessoal. Isso para mim é o mais importante. Desejo profundamente também que a minha vida profissional corra da melhor forma possível. Porque passámos a maior parte do tempo a trabalhar, que façamos o que gostamos. Desejo continuar rodeada de amigos que me querem bem e continuar a praticar a gratidão por tudo o que o universo me dá. Sei que pode parecer cliché, mas se tiver isto não me falta mais nada. Porque força, resiliência, foco e vontade de viver eu já tenho"