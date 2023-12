Jorge Pina vai ter companhia familiar (inesperada) na São Silvestre El Corte Inglés

Embaixador da São Silvestre El Corte Inglés pelo segundo ano seguido, Jorge Pina vai ter este ano uma companhia muito especial na corrida de 17 de dezembro. Sem saber, sem nada planeado, foi nos últimos dias surpreendido pelo desafio da sua mulher: "anda correr comigo!". Mal sabia que o seu marido era o embaixador da corrida de final de ano promovida por"Será a primeira prova de 10 quilómetros dela. Ela nem sabia que eu era embaixaoor. Ontem disse-me para ir correr com ela, que se estava a preparar-se para correr a prova e que, se calhar, iria comigo. E eu perguntei-lhe 'já te inscreveste?' e ela 'já'. 'Tinhas-me dito que eu sou embaixador', disse-lhe. Ela tem um grupo de amigos que vão correr. E eu provavelmente vou com eles, para ajudar", revelou-nos o atleta paralímpico, que tem bem claros os objetivos principais para esta sua participação."Quero divertir-me e acabar feliz. E que todas as pessoas possam atingir os seus, mais do que os meus, para que depois o próximo ano seja ainda melhor. Que esteja muita gente a correr nesta grande festa", desejou.A São Silvestre El Corte Inglés está marcada para a tarde/noite de 17 de dezembro, com início marcado para as 18 horas, no Saldanha, com a prova das crianças. A corrida principal, de 10 quilómetros, corre-se pelas 19 horas. As inscrições seguem abertas no site oficial da prova