Madjer: «A pandemia trouxe problemas de saúde que o desporto pode ajudar a combater»

Foi descalço que espalhou magia mas assume que a corrida sempre teve um lugar especial reservado na sua vida: Madjer, melhor jogador do Mundo de futebol de praia em cinco ocasiões, reforçou, em conversa com Record, a importância de fazer desporto, e deixou um incentivo a todos os que não querem ficar no sofá no dia 31 de dezembro: juntem-se a nós em Lisboa, pelas 10 horas, e venham correr na"Acho que é sempre bom tirar os hábitos sedentários que cada vez mais existem na nossa sociedade. A pandemia não ajudou mas, por outro lado, também trouxe problemas de saúde que o desporto pode ajudar a combater. O desporto tem um papel fundamental na vida das pessoas e acho que os pais, sendo o espelho dos filhos, deviam ser os primeiros a incutir esses hábitos nos miúdos. Até acaba por ser uma competição familiar saudável", referiu.Apesar de não ser um praticante de corrida de alta competição – já que apenas tem por hábito, agora que terminou a carreira, correr para manter a forma –, Madjer deixa alguns conselhos muito importantes para quem vai participar na 'nossa' São Silvestre. "Acho que é bom estabelecer objetivos pessoais. Se eu corro, vou tentar melhorar passo a passo a minha marca, e mesmo as pessoas que não estão habituadas a correr, deviam fazer pelo menos um esforço para chegarem ao final. Não desistam, corram ao vosso ritmo. Chegar ao final já é uma grande conquista para quem não é desportista profissional".Num evento para toda a família e que Madjer espera que tenha "um elevado número de participantes", porque "só assim é que a mensagem acaba por passar", o craque, agora com 45 anos, até deixa uma dica… para o deixar motivado. "Correr a 31 de dezembro até é bom para abrir o apetite para a passagem de ano. Terminando o ano com uma boa prática desportiva até nos pode abrir mais o apetite para a noite. Mas, claro, sempre com o intuito de continuar a praticar (risos)", conclui.