Manuel Paula: «Expectativas estão a ser superadas, estamos no bom caminho»

Depois dos cinco mil participantes na primeira edição, a São Silvestre El Corte Inglés caminha para um recorde de inscritos este ano, com perto de oito mil presentes. Números que deixam Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés, satisfeito e com a certeza de que a aposta foi certeira."Estamos muito satisfeitos, porque as nossas expectativas estão a ser superadas, o que nos leva a pensar que estamos no bom caminho. Da confirmação, da afirmação. Esta aposta na prática desportiva, nestes momentos de lazer e superação, num cenário único como Lisboa, com o ambiente de Natal, tem tudo para proporcionar um momento inesquecível. Temos a possibilidade de entregar um momento de qualidade. É ótimo que tenha esta adesão", declarou o responsável, à margem da conferência de imprensa de apresentação da corrida, realizada na Câmara Municipal de Lisboa.De resto, Manuel Paula enalteceu as histórias "inspiradoras" dos embaixadores, que no seu entender "enriquecem a corrida e a experiência de todos", e ainda a importância do apoio ao IPO. "Dá uma razão acrescentada à forma de estarmos e a razão pela qual fazemos esta prova".