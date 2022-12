Manuel Paula faz balanço "francamente bom" da São Silvestre El Corte Inglés: «Ano acabou em beleza»

Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés, mostrou não ter dúvidas quanto ao sucesso da primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés, que se correu este sábado pelas ruas de Lisboa.

"Penso que correu muito bem, as pessoas estavam muito agradadas. Notou-se alegria, satisfação e superação nas pessoas. Cumpriram objetivos e aquilo a que se prepuseram, vê-se que há satisfação e o ambiente é bom. Terminamos aqui no topo do Parque Eduardo VII que é magnífico. O balanço é francamente bom", começou por referir a Record.

"É a primeira vez no dia 31 de manhã, era todo um cenário novo. Não posso dizer que tenha superado [as expectativas] na medida em que estávamos à espera que corresse tudo bem, mas a verdade é que é bastante gratificante ver e sentir que o balanço é positivo. Claro que estamos a falar das impressões agora recém-acabada [a prova]. Podemos fazer um balanço, perceber quais é que são os pontos fortes e perceber onde é que há margem de melhoria e trabalhar em cima disso", acrescentou, enaltecendo o desejo de realizar a segunda edição da prova daqui a um ano: "Espero bem que sim. Gostaria muito que se voltasse a repetir, nos moldes desta. Se há situações que podemos otimizar, vamos a isso."

Manuel Paula destacou ainda a presença de muitas famílias no evento, que contou com "pouco mais de cinco mil inscritos" e assim fechou o ano da melhor forma. "Estávamos com pouco mais de 5 mil inscritos no total e creio que a esmagadora maioria acabou a prova. Vimos muitas famílias e muito bom ambiente. Toda a gente a participar bem e a desfrutar. Houve uma componente familiar bastante notável aqui e é gratificante ver isso. No último dia do ano, o ambiente de Lisboa nesta altura é sempre fantástico, com renovação e desafios para 2023. Penso que se acabou o ano em beleza", enalteceu.