Manuel Paula: «Não podíamos estar mais ansiosos»

Para lá de ser o último dia do ano, o 31 de dezembro será também dia de festa desportiva na capital, com a realização da primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés, uma prova que juntará cerca de cinco mil atletas pela manhã de sábado. Será um momento de celebração, que para o El Corte Inglés marcará também o regresso à aposta na capital portuguesa no que aos eventos desportivos diz respeito.

"Depois de dois anos de interregno, não podíamos estar mais ansiosos para voltar do que agora. Creio que há condições para ser uma grande festa, num cenário único como Lisboa, sobretudo neste dia, que é mágico para a cidade. São valores aos quais o El Corte Inglés quer estar associado: a promoção de uma vida saudável, da prática desportiva. O facto dos nossos clientes nos perguntarem quando poderíamos ter uma prova à altura das suas expectativas empurrou-nos para voltar assim que possível e aqui estamos com muita satisfação", disse Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés.