Naide Gomes diz que "azáfama" diária não é desculpa: «Continuo a cuidar de mim e tento manter-me ativa»

Naide Gomes, antiga atleta que se notabilizou nas provas de salto em comprimento, voltou a aceitar o desafio de ser embaixadora da São Silvestre El Corte Inglés, que se realiza já no domingo em Lisboa.

Depois de deixar oficialmente as pistas em 2015, hoje, aos 44 anos, trabalha como fisioterapeuta e acompanha vários atletas do Sporting. Numa conversa em que também perspetivou as expectativas São Silvestre El Corte Inglés, pedimos a Naide Gomes que partilhasse as principais dicas e conselhos para aqueles que desejam iniciar-se no mundo das corridas de atletismo já no dia 17.



"A São Silvestre El Corte Inglés tem duas vertentes, caminhada e corrida. Mas vou falar da corrida. Para quem nunca teve contacto com corrida ou colocou na cabeça que vai correr pela primeira vez no dia 17 porque tem um objetivo, tem de preparar-se antes, idealmente treinar com meses de antecedência, fazer uma alimentação muito saudável ou tentar gerir essa parte. O descanso é muito importante. Mas, acima de tudo, trabalhar muito a parte do treino. Correr mais vezes, fazer treinos intervalados alternando a caminhada com a corrida. Acima de tudo mexerem-se, tendo um bom plano de treino e correndo com alguma regularidade durante a semana. Fazer também algum trabalho técnico de corrida, trabalhar a mobilidade articular que é muito importante no caso da fisioterapia. Alongar os músculos, 10 quilómetros ainda são muitos quilómetros. E acima de tudo ter um bom calçado e roupa muito confortável, porque as pessoas têm de sentir-se confortáveis. Já fiz 10 quilómetros e não é nada fácil, se levarmos uns sapatos que não são confortáveis não é nada bom. Hidratarem-se bem, dormirem bem… São os conselhos que dou enquanto ex-atleta e fisioterapeuta. Se não perceberem nada do treino, procurem ajuda ou alguns conselhos de pessoas que já têm contacto com este mundo. E por fim, obviamente, levarem boa disposição para a corrida e acima de tudo serem felizes, levarem amigos, família e participarem. Se não conseguirem correr vão a caminhar. Divirtam-se, vai ser um dia de festa sem dúvida."







Naide representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Pequim'2008

Naide, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Pequim'2008, tem hoje como prioridade - além da inevitabilidade de tempo e dedicação - a vida familiar e profissional. Admite que não é fácil, mas mesmo assim faz questão de manter-se em forma.



"Para a marcação desta entrevista deu para perceber o quão difícil é… (risos) A azáfama do dia a dia, dos filhos, do trabalho, de levar os filhos ao colégio, estar com eles a fazer trabalhos de casa, outras atividades que também têm… É uma logística muito difícil, mas faz parte. Continuo a cuidar de mim também, não posso deixar-me para segundo plano porque é importante manter uma parte física, a parte do treino, muito embora com a intensidade muito mais baixa relativamente ao que fazia quando era atleta. Mas tento sempre mexer-me um bocadinho. Não é o ideal, mas tento sempre fazer três a quatro treinos por semana, mantendo-me ativa. A minha profissão também não me deixa estar quieta, sou fisioterapeuta e trabalho com alguns atletas de modalidades do Sporting e estou sempre em movimento. Estou rodeada de atletas e no meio do desporto", concluiu.