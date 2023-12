Naide Gomes espera ver "multidão" nas ruas da capital: «Prova de fim de ano e uma festa»

Naide Gomes terminou a carreira profissional em 2015 mas continua sempre ligada a tudo o que envolve desporto, nomeadamente o atletismo. Aos 44 anos, a antiga atleta volta a ser uma das embaixadoras da São Silvestre El Corte Inglés, que se realiza já no domingo, e admite sentir-se "privilegiada" por associar-se ao evento e continuar a sentir o carinho do público.

"É sinal que as pessoas têm carinho por mim e que continuo a representar algo no panorama do desporto. É gratificante ser madrinha também pelo evento que é, que envolve aquela maré de pessoas a fazerem aquilo que sempre fiz, que é correr, embora eu não seja de provas de fundo", assume, em conversa com Record, a atleta que nasceu em São Tomé e Príncipe e destacou-se no salto em comprimento, disciplina na qual foi tricampeã mundial de pista coberta (2005, 2007 e 2008) por Portugal.





Naide destaca a "envolvência humana que acarreta este tipo de provas" como um dos grandes atrativos, mas não o único: "É também uma prova de final do ano, uma festa. O principal motivo é estar no meio daquela multidão e ver o espírito das pessoas a participarem com algum objetivo."Ao contrário do ano passado, desta vez a São Silvestre El Corte Inglés vai correr-se à noite e a antiga atleta acredita que isso dará um toque ainda mais especial ao evento. "A primeira vez que fui madrinha da São Silvestre foi também à noite, dois meses após ter sido mãe. Fui com o intuito de fazer a caminhada e acabei por fazer os 10 quilómetros abaixo da hora. Foi muito bom e também foi à noite. É muito giro [ver] Lisboa iluminada, com os adereços de Natal e de final de ano. É espetacular essa envolvência", justifica.A todos os que vão marcar presença na prova, mas também àqueles mais céticos quanto a iniciar-se no mundo da corrida, Naide Gomes deixa uma mensagem de confiança e lembra os benefícios físicos mas também mentais: "Se têm algum receio, vão correndo. Dia sim, dia não, juntem-se com amigos ou familiares. Torna-se muito mais fácil. Mesmo a preparação, com objetivos, torna-se mais motivante. Juntem-se com o marido, os filhos e vamos lá. Se fizermos em conjunto tudo se torna muito mais fácil. Inscrevam-se, é um dia fora do normal. Espero que, além desta prova, consigam fazer mais atividade física e desporto porque não basta uma vez, é importante manter a regularidade e a disciplina. É muito importante para a nossa vertente mental também. Estão sempre a tempo e mesmo que façam só duas corridas por semana não é nada mau!"