Naide Gomes impressionada com "mar de gente": «Não tinha noção da quantidade de pessoas que aderem...»

Durante a sua bem sucedida carreira internacional, Naide Gomes competiu com os melhores do mundo e atuou perante milhares de adeptos. Agora retirada da competição, a antiga atleta vê o outro lado do desporto e assumiu-se surpreendida pelo "mar de gente" que encontrou na São Silvestre El Corte Inglés - uma prova na qual participou ao lado das crianças, nas corridas prévias."Correu-me super bem. Gosto disto, deste ambiente, é um mar de gente. Não tinha noção da quantidade de pessoas que aderem a este tipo de eventos. É bom e bonito, antes do Natal, ver esse mar de pessoas em contacto com o desporto, com o ar livre, em família, acompanhados ou sozinhos. O importante é vir cá. E, desde criança, incutir isso é muito importante para o nosso bem estar e saúde em geral. Isso é mudança e nós queremos mudança", disse a antiga atleta, que assumiu novamente a função de embaixadora da São Silvestre El Corte Inglés.E foi precisamente à boleia dessa função que, ao nosso jornal, explicou a importância desta corrida. "Incutir nos mais novos pode fazer a mudança no desporto nacional. Isto ainda é muito pouco, estamos muito aquém do que é suposto. Mas é um princípio as pessoas aderirem. Não custa nada: é calçar os ténis, sair à rua e correr. É um meio simples de fazer desporto. Só nos faz bem a nós próprios. Mentalmente e fisicamente só faz bem, precisamos é disto. Estes eventos trazem disto às pessoas. Eles estão felizes e isso é bom".