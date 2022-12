Pedro Fernandes: «Antecipem as resoluções de ano novo e comecem a fazer desporto no dia 31»

Recuperado da Maratona de Valência, prova que concluiu com distinição há cerca de duas semanas, Pedro Fernandes já está a preparar-se para a São Silvestre El Corte Inglés. Será o último desafio de 2022 para o radialista, que vê nesta corrida a melhor forma de fechar o ano na companhia de caras conhecidas, mas também para abrir algum 'espaço' para a ceia de ano novo."Acho piada ser a última prova do ano, porque assim podemo vingar-nos à noite nos doces. A tradição da São Silvestre sempre foi ser no último dia do ano e faz todo o sentido ser dia 31. E o facto de termos a última corrida do ano de manhã é um bom compromisso. Para ter tempo para a família e os amigos depois. Depois, porque nem sempre conseguimos estar com os amigos todos na passagem de ano e acabamos por usar a corrida como desculpa para nos encontrarmos nesse dia e fazemos a festa ali. Depois da corrida já se pode beber!", atirou o radialista, que a propósito de festa até improvisou com uma ideia que... tinha tudo para dar certo. "Nos últimos 12 segundos da prova, podemos ir com as passas na mão e uma garrafa de espumante. Dava aqui a ideia à organização! Nos últimos 100 metros colocam um abastecimento de espumante e passas e assim, quando passarmos a meta, pedimos os desejos e brindamos ao ano novo", disse.Voltando à corrida, Pedro Fernandes assume que os treinos para si são um compromisso como outro qualquer e isso, no seu entender, acaba por ser determinante. "Acho que devemos encarar o desporto como se fosse outro compromisso qualquer, como se fosse a reunião mais importante da semana. No meu caso, é como se fosse um programa de rádio. Sei que tenho cinco programas durante a semana. Mas se der a mesma importância à corrida, sei que não posso faltar e, a partir do momento em que colocas na agenda, que tens esse compromisso contigo próprio, não vais poder faltar. Se está na agenda àquela hora, se surgir outro compromisso, de certeza que vai dar para marcar uma hora mais tarde ou mais cedo. Acaba por ser não faltar a um compromisso contigo próprio e marcar na agenda como se fosse tão importante quanto todas as outras coisas que tens marcadas para o dia. Se isso acontecer vais colher benefícios a longo prazo, porque quando faltas a um treino nunca mais o vais recuperar", explica.Por falar em treinos, assume não seguir um plano de treino, optando por correr simplesmente pela diversão e prazer. "O meu treino é sair de casa e correr 10 quilómetros. Não faço séries, não olho para o ritmo cardíaco. Sou um atleta completamente amador nesse sentido. Corro por prazer. Mas a realidade é que, quanto mais treino, mesmos sem ter essas preocupações, melhor são os resultados nas provas. É por isso que faço as provas. Baixar dos 40 minutos é algo que faço com regularidade. Às vezes basta correr uma vez por semana. Como faço muito ginásio durante a semana, acaba por ser o suficiente para mim. Chegar aos 37 minutos era um objetivo, mas precisava de ter um pouco mais de foco e planeamento", confessa.Correr no 31 de dezembro, assume, é especial, mas para o humorista a verdade é que "nunca há um dia mau para correr". "Seja no último dia do ano ou no primeiro, acho que é sempre uma boa ideia. É uma ótima ideia correr no último dia do ano, mas é só desculpa! As provas são a desculpa perfeita para irmos correr e encontrarmos os amigos. Ainda bem que o El Corte Inglés marcou a corrida para o último dia do ano, porque de outra forma iria dormir até tarde e só treinava em cima da ceia de passagem de ano. Assim fica logo despachado o treino e não fico na preguiça".Ainda não ficou convencido para juntar-se a nós nesta festa de final de ano? Pedro Fernandes lança mais uma dica. "Muitas pessoas fazem as resoluções de ano novo na passagem de ano. Antecipem um dia e comecem já essa resolução de fazer mais desporto. Comecem a correr no último dia do ano. Comecem logo no 31, porque com essa decisão podem mudar as suas vidas para sempre. Para melhor!"A fechar, falando precisamente de resoluções, o radialista assume que seguiu o seu próprio conselho e já antecipou o grande projeto que tinha para 2023. "Tenho um projeto de um podcast que andava a adiar e gravei esta semana o primeiro episódio. Ainda nem tenho plataforma, mas já o gravei. Acho que devemos tomar as rédeas do nosso futuro já, tomar as resoluções que estávamos a guardar para o ano a seguir. Estamos sempre a adiar... Já chega de adiar! Quanto mais cedo conseguirmos tomar essas decisões, concretizar ideias e projetos, melhor. Não há tempo a perder."