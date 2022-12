Pedro Fernandes: «Hoje as pessoas têm uma energia boa, é sempre bom correr no último dia do ano»

Cara bem conhecida do grande público, mas também um fã confesso da corrida, Pedro Fernandes participou esta manhã na São Silvestre El Corte Inglés e, apesar das dificuldades do percurso - até deu um novo nome à prova! -, saiu visivelmente satisfeito com a sua performance."Correu bem, dentro das dificuldades que a prova tem. Isto não é bem a São Silvestre El Corte Inglés. É a São Silvestre sobe e desce El Corte Inglés (risos). Porque tem muita subida, muita descida e é muito desgaste. Mas mesmo assim deu para igualar o meu melhor tempo, talvez uns segundos acima... Mas foi abaixo dos 40 minutos. Foi um tempo ótimo", assumiu o radialista, que no início do mês correu a Maratona de Valência.Pedro Fernandes enalteceu ainda o ambiente que se viveu nesta manhã de sábado. "É ótimo. Acho que as pessoas têm uma energia boa hoje, é sempre bom correr no último dia do ano. Vê-se que é um dia de festa, a festa começou mais cedo e prolonga-se até à meia-noite. E até às tantas da manhã!".Apaixonado pela corrida, o radialista assume que esta foi mesmo "a melhor forma de acabar o ano". "E para entrar em 2023 com o pé direito, que seja um ano com mais paz no Mundo", desejou.