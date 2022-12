Prémios aliciantes para os mais rápidos

É um dos maiores aliciantes da São Silvestre El Corte Inglés. Quem subir ao pódio na corrida de amanhã vai levar como prémio, para lá da medalha correspondente, viagens para destinos europeus à escolha. Tudo com a chancela El Corte Inglés. Os vencedores (masculino e feminino) poderão escolher entre Londres e Berlim, duas cidades conhecidas pela paixão pela corrida. Os segundos terão à sua escolha Madrid e Roma, ao passo que quem ficar no lugar mais baixo do pódio também ficará nada mal servido entre Dublin e Barcelona.

São seis grandes motivos, a juntarem-se a tantos outros, para dar o seu melhor amanhã na ‘nossa’ São Silvestre, que se fará no percurso, que pode ver no mapa ao lado, com início e final num ponto emblemático da cidade de Lisboa. Não será uma prova fácil, especialmente por conta da subida final que testará as pernas (e os gémeos) dos atletas, mas assim que cortarem a meta todos os participantes ficarão com a certeza de que foi a melhor ideia que tiveram para fechar da melhor forma o ano que se aproxima do final. E que para 2023 as resoluções de novo ano passem precisamente por isso: por fazer mais desporto.





A São Silvestre El Corte Inglés será acima de tudo um momento de celebração e festa entre amigos e família, mas também haverá espaço para quem leva isto da corrida bem mais a sério. E num percurso com alguma dificuldade associada, muito por conta do sobe e desce da zona intermédia da prova e também pela subida final antes da meta, quem vencer terá a certeza de que teve de dar tudo para o conseguir. A luta pelo triunfo promete ser bem discutida, já que estará presente uma série de atletas com bons registos nos 10 quilómetros. Os destaques vão para Carlos Tiago, Pedro Alves e João Ferreira, da Run Tejo - Prevent Sprain, André Alves, Paulo Torres e Vítor Oliveira, do Belenenses, Nelson Rafael (CA Vale Figueira), Vitor Marques (Correr Lisboa) e ainda o individual Diogo Baena.Para lá destes nomes, a corrida contará com a presença de várias caras conhecidas, como alguns dos nossos embaixadores, mas também da carismática Isabel Silva ou ainda do radialista Pedro Fernandes e do influencer Ricardo Martins Pereira.