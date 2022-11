Sábado há mais um treino de preparação para São Silvestre El Corte Inglés: não percas!

A São Silvestre El Corte Inglés está a pouco mais de um mês e começa a chegar a hora de 'apertar' nos treinos para que nada falhe no dia da verdade. Por isso, para ajudar-te a estares preparado para a 'nossa' prova, este fim de semana vamos organizar, em conjunto com o Correr Lisboa, mais um treino de preparação abertos a todos, no qual podes contar com muita animação e ofertas imperdíveis.Com duração aproximada de 40 a 45 minutos, o treino realiza-se no sábado, pelas 10 horas, com o ponto de encontro a estar marcado para o El Corte Inglés em Lisboa, na entrada principal, na Rua Marquês da Fronteira (junto ao ecrã). A participação é gratuita e todos os participantes terão a chance de ganhar uma de três inscrições que temos para oferecer e também cartões presente do El Corte Inglés no valor de 150€, 100€ e 75€.As inscrições para a São Silvestre El Corte Inglés, marcada para 31 de dezembro, pelas 10 horas, estão abertas no site oficial