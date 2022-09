São Silvestre El Corte Inglés: correr para “dar o exemplo”

Trocou o fato e a gravata pelos calções e as sapatilhas e fez-se à estrada para "dar o exemplo". Foi pelas ruas de Lisboa que Carlos Moedas correu ao final da tarde de quarta-feira. O treino, que começou na Praça do Município, tinha em vista a São Silvestre El Corte Inglés, que decorre no último dia do ano. Foi posto em prática com o grupo ‘Correr Lisboa’, parceiro desta prova, que conta também com o apoio do nosso jornal.

"Temos sobretudo uma ambição de ter os lisboetas a praticar, cada vez mais, um desporto que é essencial para a nossa saúde e bem-estar", começa por contar o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a Record. "Tenho feito os 10 quilómetros para dar o exemplo da importância que o desporto tem atualmente", realça.

A corrida é algo que faz parte da rotina semanal do autarca lisboeta, que lembra os benefícios que o desporto traz também no desempenho da sua profissão. "Corro todas as semanas, porque penso que é essencial também para a própria performance do meu trabalho. Estar bem fisicamente é estar bem mentalmente e no nosso trabalho", destaca, apelando: "Em Portugal, temos de trabalhar mais nessa consciência coletiva da importância do desporto, transversalmente à sociedade e a todas as profissões."

É, por isso, de esperar a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa nesta corrida? "Já estive em maio na grande maratona da Vodafone. Também podem contar comigo no dia 31, espero estar convosco com muito gosto", assegura.

Já quanto a expectativas em relação ao tempo em que pretende concluir a prova, Carlos Moedas começa por esboçar um sorriso largo antes de responder, mas sem fazer previsões: "O melhor tempo que consegui foi em novembro do ano passado. Fiz os 10 kms em 59 minutos e 20 segundos. Um péssimo tempo, mas bom para mim. No verão estava muito calor e aí já fiz uma hora e alguns segundos. Isto para provar que qualquer pessoa pode correr."

Carlos Moedas dá ainda o exemplo de "um senhor de 75 anos em grande forma", com quem treinou a meio da semana, para apontar um dado preocupante. "Infelizmente os rácios dizem que em Portugal, o número de praticantes de desporto regular é muito baixo comparado com a União Europeia. Temos um caminho muito grande para percorrer, sobretudo entre os 18 e os 30 anos, em que temos 34% da população a praticar regularmente. Na Europa, há 50% da população a fazê-lo com regularidade e em países como a Dinamarca chega aos 70%", vinca.