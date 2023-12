São Silvestre El Corte Inglés: Corrida de sucesso com componente solidária

A 2ª edição da São Silvestre El Corte Inglés, que se correu nas ruas de Lisboa, foi um enorme sucesso, com cerca de 8 mil pessoas a marcarem presença na Praça Duque de Saldanha. Uma festa do desporto para todas as idades – a corrida das crianças proporcionou muitos sorrisos – que contou com o apoio de Record e que, para Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi uma ótima forma de terminar 2023. "É o fechar de um ciclo. Esta é a última prova do ano para muitos dos que estão aqui e também para muitos lisboetas, como eu, que a fazem todos os anos. Este ano infelizmente estou lesionado, mas gosto de dar o exemplo para todos verem que todos podemos correr e dar o exemplo à cidade, cuidar da nossa saúde. Muitos parabéns a todos por esta organização excelente", sublinhou o edil, que no dia 31 de dezembro do ano passado se juntou aos milhares de participantes. Um dos destaques da São Silvestre El Corte Inglés foi a componente solidária, já que 1 euro de cada inscrição reverteu a favor do IPO.

Esta iniciativa, de resto, mereceu muitos aplausos de Eva Falcão, presidente do Conselho de Administração daquela unidade hospitalar. "É de extrema importância para nós, porque estas iniciativas fomentam a atividade física, o estilo de vida e a adoção de comportamentos saudáveis e tem ainda um ponto positivo, que é ajudar o IPO com parte das receitas. Para nós, é uma prova vencedora. Estas ajudas permitem melhorias de condições, mas também compra de equipamentos", considerou.

Centenas de famílias passaram um final de tarde para mais tarde recordar, numa prova apropriada para miúdos e graúdos e que, no final das contas, acabou por ter uma outra componente que não passou despercebida aos participantes: a oportunidade de verem as luzes de Natal, que com o aproximar dos dias 24 e 25 de dezembro se tornam cada vez mais especiais. Para Ângelo Pereira, vereador da CML, foi também uma boa oportunidade para os turistas assistirem à magia da cidade. "É importante Lisboa promover e acolher eventos desta natureza. É um evento desportivo em que toda a família pode participar e é também um evento inclusivo. É uma prova atlética onde os lisboetas, mas também os turistas podem usufruir das nossas avenidas, contemplar a iluminação de Natal e praticar desporto. Este tipo de eventos são uma festa, com pessoas felizes, e promovem um estilo de vida saudável. A importância é conciliar o desporto e o usufruir da nossa cidade", explicou. Recorde-se que, nos 10 quilómetros, a vitória foi conquistada pelo marroquino Said Ameqrane (geral masculina) e por Joana Fonseca (geral feminina).



Cadeirantes abrilhantaram noite



Ainda antes do 'pontapé de saída' da corrida principal, que aconteceu pelas 19 horas, houve também espaço para os nossos cadeirantes, que partiram à frente do pelotão. Um minuto antes da enorme enchente que saiu para os 10 quilómetros, e enquanto muitos ainda faziam os habituais exercícios de aquecimento – o frio fez-se sentir e de que maneira -, três atletas de cadeiras de rodas arrancaram aplausos das muitas centenas de pessoas que estavam ao redor do palco da prova. Um momento bonito e de fortes emoções para alguns dos presentes, que aproveitaram para gravar e fotografar o esforço daqueles que, sem dúvida, também foram vistos como os heróis da noite e que logo antes da partida começaram a ganhar fãs: é que foram muitos os espectadores que, à distância das barreiras de segurança, expressaram desde logo palavras de apoio.