São Silvestre El Corte Inglés promete fechar o ano em festa

Foi oficialmente apresentada esta manhã em Lisboa, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da capital, a edição inaugural da São Silvestre El Corte Inglés, uma prova que vai devolver às ruas lisboetas uma corrida no último dia do ano. Pela manhã, a partida das 9h15 - com a corrida das crianças, antes dos 10 quilómetros, às 10 horas -, milhares de pessoas vão concentrar-se junto ao Parque Eduardo VII, para iniciar um dia que promete ser de festa.Prova apoiada por, a São Silvestre El Corte Inglés contará com a presença de vários elementos desta casa, incluindo o diretor adjunto Sérgio Krithinas, que na hora de apresentar o evento assumiu que este apoio se trata de uma forma de promover a prática da atividade física junto dos portugueses, de forma a que outros tantos, como o próprio, mudem as suas vidas."Será um momento de partilha de felicidade para muita gente. Vai permitir-nos ter uma manhã de festa, de alegria, de felicidade e, mais importante, acabar o ano com um sorriso nos lábios", frisou o diretor adjunto do nosso jornal. "Há mil e uma razões para fazer desta corrida a melhor São Silvestre do ano em Portugal. Acho que vamos conseguir fazê-lo. Temos já perto de cinco mil inscritos e creio que é uma prova que vai crescer muito. Porque esta corrida está agora a dar um passo, para depois no futuro dar passos gigantes. É um prazer muito grande estar presente e quero muito corrê-la", assumiu.Por parte da Câmara Municipal de Lisboa, o vereador Ângelo Pereira enalteceu a importância deste tipo de iniciativas para a capital e fala num fechar de ano de celebração. "Dia 31 vai ser um dia de festa e alegria. Vamos começar com uma manhã desportiva, com a São Silvestre El Corte Inglés, uma prova para vários públicos e ritmos, e terminamos com a festa de final de ano, na Praça do Comércio, também com vários ritmos, muita e boa música. Vai ser um dia de festa e alegria na cidade", prometeu.Pelo El Corte Inglés, Manuel Paula assumiu que o apoio e dinamização desta corrida se alinha com os valores da própria empresa e fala de um momento de "grande satisfação" por colocar esta prova na estrada. "Depois de dois anos de interregno, não podíamos estar mais ansiosos para voltar do que agora. Creio que há condições para ser uma grande festa, num cenário único como Lisboa, sobretudo neste dia, que é mágico para a cidade. São valores aos quais o El Corte Inglés quer estar associado: a promoção de uma vida saudável, da prática desportiva. O facto dos nossos clientes nos perguntarem quando poderíamos ter uma prova à altura das suas expectativas empurrou-nos para voltar assim que possível e aqui estamos com muita satisfação", disse o diretor de marketing do El Corte Inglés.Presente na cerimónia esteve também Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, para quem este tipo de provas mostra o crescimento do atletismo no nosso país. "Hoje já temos uma oferta alargadíssima e para a modalidade é uma oportunidade para que muito mais pessoas iniciem a prática. A corrida é saudável e natural, é talvez a modalidade mais natural, pois é fácil de ter acesso. Não é necessário grande equipamento. E ao iniciar a atividade pode mudar efetivamente as nossas vidas. Porque muda mesmo a vida das pessoas, tanto na saúde, como no bem-estar, na forma como encaram o dia a dia, e melhoram a autoestima. É só vantagens para quem inicia esta prática. Já são milhões em Portugal. Somos de longe a a modalidade com mais praticantes, pena que não se traduza na filiação", começou por destacar o líder federativo, que em seguida enalteceu a figura de Armando Aldegalega, um dos embaixadores da corrida, como um dos exemplos a seguir."Conseguimos ligar a elite à base, não há outra que o faça. A corrida acompanha-nos quando começamos a caminhar até quando chegamos à corrida. E depois temos um símbolo vivo da modalidade, como o Armando Aldegalega. Um símbolo da modalidade que nos mostra, aos 85 anos, que a corrida é efetivamente para todos, desde as crianças que aprendem a correr naturalmente, atá aos mais veteranos, que usam a corrida como uma continuação de vida. Certamente que o Armando é dos portugueses com mais quilómetros no corpo... E vejam a figura dele, o pensamento dele, quer ao nível do movimento. É um exemplo para trazer mais gente de todas as idades e níveis de forma, porque é possivel correr devagarinho e correr ao nível dos campeões. A corrida é o mais democrático que existe ao nível da atividade física", finalizou.A fechar a conferência de imprensa, os elementos do painel foram desafiados a lançar os seus desejos para 2023 e todos aceitaram o desafio.Por parte do, Sérgio Krithinas reforçou a importância do desporto e desejou que no novo ano os níveis de prática aumentem. "Gostava muito que as pessoas pratiquem mais desporto. No meu caso, sinto que me tornei melhor pessoa e até melhor pai. Gostava que Portugal deixasse de ser um país com uma taxa de prática desportiva tão baixa e que se tornasse um país onde a atividade física fosse algo essencial na nossa vida. E gostava que oajudasse nessa transformação também".Uma ideia que foi também seguida por Manuel Paula, por parte do El Corte Inglés. "Para 2023 desejo um ano mais desportivo para todos, nós vamos tentar dar o nosso contributo. Fomentar a saúde, o bem-estar. Essa é a razão que estamos aqui e queremos projetar para o futuro", disse.Jorge Vieira, presidente da FPA, apontou a sua resolução de novo em algo simples. "Que sejamos todos muito felizes. Porque isso engloba todas as variáveis da nossa vida. Gostaria de associar esse desejo ao que já foi dito: sensibilizar cada vez mais pessoas para este remédio que existe, esta droga, como disse o Jorge Pina, tornaram-se um pouco mais ativas. E aqueles que são inativos, que tenham um pouquinho que seja de atividade física. Porque altera significamente o nosso bem-estar".A fechar, Ângelo Pereira fez dois desejos. "Um ano mais saudável, com muita prática desportiva. Mas também, depois de termos passado um 2022 com clima de extremos, com muito calor e muita, desejo que em 2023 haja mais sustentabilidade ambiental, com mais medidas que combatam as alterações climáticas, porque temos que ter essa preocupaçãpo presente. Que em 2023 haja menos chuva e menos calor no verão, porque o impacto está a ser muito negativo na cidade, no país e no mundo. "São estas duas vertentes que desejo para 2023."A São Silvestre El Corte Inglés corre-se no último dia do ano, pelas 10 horas, com partida e chegada na Alameda Cardeal Cerejeira. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site oficial da prova