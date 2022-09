“Um passeio giro e obrigatório” para Tiago Teotónio Pereira

Tiago Teotónio Pereira trata o desporto por tu. Entre provas de triatlo, meias maratonas e maratonas, a atividade física faz parte da vida do ator. A São Silvestre também integra o seu currículo como atleta."Correr na São Silvestre já é um hábito. Penso que é das corridas mais bonitas que temos em Lisboa. Só não digo em Portugal, porque não estou por dentro de todas as provas", conta a Record, ele que se prepara para juntar mais uma prova à lista: a São Silvestre El Corte Inglés. "Espero estar presente", assegura.Sem certezas quanto ao número de vezes que correu na São Silvestre – apenas que "só" falhou uma e esta será "a sétima de certeza" – não tem dúvidas daquela que mais o marcou. "A do ano passado, porque bati o meu recorde. Fiz 37 minutos", revela, entre risos, traçando uma meta para este ano: "Gostava de bater os 35 [minutos]. É um bom objetivo."Habituado à prática desportiva, Tiago Teotónio Pereira vê esta prova como "um passeio". "Faço bastante desporto hoje em dia. Estou numa equipa de triatlo [a LBsquad], porque vou fazer o Ironman, a 15 de outubro, em Cascais. Já fiz o Half Ironman, em Setúbal. Já fiz várias meias maratonas e a maratona de Sevilha. Não me preparo, já corro muito durante a semana. Vou lá passear. A São Silvestre é um passeio bom", afirma o ator, que vai levar ‘reforços’: "Vou lá com a equipa, tenho muitos amigos que não fazem isto tão a sério e adoram correr a São Silvestre. Vou sempre muito bem acompanhado."Convívio e atividade física não vão faltar na São Silvestre El Corte Inglés, no último dia de 2022. "É uma excelente maneira de acabar o ano: a fazer desporto", realça o artista, que deixa ainda um apelo: "É uma prova que toda a gente devia fazer. São 10 quilómetros, não custa rigorosamente nada. Qualquer pessoa, com ou sem treino, consegue fazer, mesmo mais devagar. É obrigatório."Mesmo que não vá correr, junte-se a nós e fique a assistir à prova. "Penso que qualquer pessoa que vá ver uma prova destas sai de lá com o bichinho de, pelo menos, começar a correr. Tenho a certeza que vai dar umas corridinhas ao rio ou algo do género. Toda a gente devia ir ver. Quem não quiser fazer, vai ver, porque de certeza terá um familiar a correr", aponta, reforçando a ideia: "É um programa giro. Vês pessoas mais velhas, mais novas, pessoas em forma, outras sem estar em forma. Tudo a correr e a divertir-se com um sorriso na cara. Os miúdos correm antes. É mesmo obrigatório."No dia 31 de dezembro de 2022, o ator, de 33 anos, vai fazer-se à estrada com um objetivo em mente e à procura de bater o seu recorde pessoal, como contou ao nosso jornal. Contudo, lembra que o mais importante não é olhar a números, mas antes aproveitar os 10 quilómetros da melhor forma possível, numa cidade que vai estar "muito gira por causa das luzes de Natal". E os conselhos para terminar bem a prova não se ficam por aqui..."Desfrutar, sem pensar nos tempos e em ter de correr mais rápido. Não pensar que se está a correr devagar e há outros a correr mais rápido. Cada um tem o seu tempo. Se este ano for devagar, para o ano irá mais rápido. Para a corrida e o desporto é só colocar horas e ir treinar. Têm de aproveitar e estar de sorriso na cara, porque há muita gente a apoiar", enaltece Tiago Teotónio Pereira.