São Silvestre El Corte Inglés vai condicionar trânsito em Lisboa: saiba onde

A realização da São Silvestre El Corte Inglés vai condicionar o trânsito nas ruas de Lisboa no último dia do ano, informou esta sexta-feira o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa em comunicado. Na sua nota, é ainda aconselhado aos cidadãos "a utilização de transportes públicos" neste dia.





Abaixo poderá saber quais as artérias que serão afetadas.1.

a. Avenida António Augusto de Aguiar, do lado descendente (entre a Rua Engenheiro Canto Resende e a Rua Eugénio dos Santos);

b. Avenida António Augusto de Aguiar, do lado descendente (entre a Rua Eugénio dos Santos e a Avenida Fontes Pereira de Melo);

2. Alameda Cardeal Cerejeira (em toda a sua extensão);

3. Das 07H00 às 14H00 de dia 31 – Será interdita a circulação de trânsito na Alameda Cardeal Cerejeira, para montagem da logística da partida e meta das três provas;

4. Das 09H15 às 11H00 de dia 31 – Irão ser efetuados os seguintes condicionamentos de trânsito:



a. Rua Castilho – Será isolado o trânsito nesta artéria entre a Alameda Cardeal Cerejeira e a Rua Marquês da Fronteira;

b. Rua Marquês da Fronteira – Será isolado o trânsito nesta artéria entre a Rua Castilho e a Avenida António Augusto de Aguiar;



5. Das 09H15 às 14H00 de dia 31 – Irão ser efetuados os seguintes condicionamentos de trânsito:

a. Avenida Sidónio Pais – Uma vez que esta artéria irá ficar com os acessos condicionados, os residentes terão que aceder pela Praça do Marquês de Pombal e seguidamente pela Avenida Fontes Pereira de Melo, local por onde também terão de sair;

b. Alameda Edgar Cardoso – A circulação de trânsito nesta artéria só será possível no seu sentido descendente, sendo que irá ser criado um corredor de circulação para possibilitar o acesso de viaturas da Rua Castilho para esta artéria;

c. Avenida António Augusto de Aguiar – A circulação de trânsito nesta artéria estará interdita, entre a Rua Marquês da Fronteira e a Avenida Fontes Pereira de Melo (somente no sentido Praça de Espanha – Avenida Fontes Pereira de Melo, uma vez que no sentido contrário irá estar circulável);

d. Túnel do Marquês de Pombal – Será interditada a saída do Túnel do Marquês de Pombal para a Avenida Fontes Pereira de Melo;

e. Avenida Fontes Pereira de Melo – A circulação de trânsito nesta artéria estará interdita, em ambos os sentidos, bem como não serão possíveis os atravessamentos;

f. Praça Duque de Saldanha – A circulação de trânsito nesta artéria estará interdita. O trânsito proveniente da Avenida Casal Ribeiro, será desviado pela via lateral da Avenida da República, para a Avenida Duque D’Ávila;

g. Avenida da República – A circulação de trânsito nesta artéria estará interdita nas vias centrais e nos Túneis, em ambos os sentidos. Também não será possível o atravessamento desta artéria, com exceção na zona do Campo Pequeno (eixo Avenida de Berna – Avenida João XXI e no eixo Avenida António Serpa – Campo Pequeno);

h. Campo Grande – A circulação de trânsito nesta artéria estará interdita nas vias centrais e nos Túneis, em ambos os sentidos. Os atravessamentos serão possíveis nos eixos Avenida das Forças Armadas – Avenida dos Estados Unidos da América e Alameda da Cidade Universitária – Avenida do Brasil.