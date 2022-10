Sérgio Rosado: «Devemos fazer desporto para criar uma esfera saudável à nossa volta»

Quando desafiámos Sérgio Rosado a juntar-se a nós na São Silvestre El Corte Inglés, o cantor ainda hesitou um pouco, mas rapidamente acedeu ao convite... desde que não haja compromissos profissionais. Caso a agenda o permita, assume vontade de "participar nesta grande festa desportiva", que este ano estará em Lisboa no derradeiro dia do ano, tal como sucede em grandes cidades mundiais, como São Paulo, Madrid ou Barcelona.E isso, na sua opinião, isso é algo "fantástico". "Essencialmente por conciliar o simbolismo muito grande. É uma corrida que está quase a fazer 100 anos [ndr. a primeira foi em 1925, em São Paulo] e tem um simbolismo muito grande. É muito interessante correr sobre o simbolismo de uma corrida que em épocas anteriores teve grande impacto na sociedade. É um orgulho ver Lisboa estar mais uma vez no mapa dos grandes eventos desportivos", assume.E se ainda não está convencido a saltar do sofá para começar a treinar para o grande desafio de final do ano, Sérgio Rosado tem uma mensagem para si. "Podemos e devemos estar no sofá, mas há momentos para tudo. Devemos arranjar espaço no nosso dia para fazer um pouco de desporto. É importante pensarmos em nós de uma forma mais atenta ao nosso corpo, conseguir escutá-lo e perceber que, muitas vezes, precisamos de sair de uma vida sedentária e dar exemplo a quem nos rodeia. Isso é fundamental. Devemos fazer desporto não só para nos sentirmos mais ativos, para sentir melhor connosco mesmos, mas também para criar uma esfera saudável à nossa volta. Quando estamos bem, passamos essa mensagem para quem nos rodeia, para que sigam as nossas pegadas. Mas também para passar essa mensagem para outras gerações, isso é o mais importante", concluiu.