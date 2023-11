Sérgio Rosado: do orgulho de ser IRONMAN à lesão sofrida... num concerto

Entusiasta das bicicletas, Sérgio Rosado cumpriu há cerca de um mês o desafio que se tinha proposto concluir há um ano: completar um IRONMAN. A jornada não foi fácil, mas é com orgulho que o elemento dos Anjos fala do feito alcançado em Cascais, em finais de outubro."É uma sensação estranha dizer que sou um IRONMAN, porque tenho muito respeito por todos aqueles que tiveram oportunidade de terminar esta prova de superação. De uma forma geral correu bem, tirando a última parte, a corrida", assume o artista, que em seguida nos detalhou como foi a sua prova, segmento a segmento.Primeiro, a. "Começámos bem. Tinha pensado fazer a natação em 1:40 horas e acabei por fazer em torno das 1:35. Estávamos na época das marés, com o mar agitado, e no retorno deparámo-nos com vagas altas de ondas, o que dificultou essa parte. Mas foi um desafio incrível, foi desafiante, porque nunca tinha nadado naquelas condições", assumiu.Seguiu-se depois a. "Foram 180 quilómetros de gestão, no segmento no qual estou mais confortável. Não quis apostar muito, quis gerir. Pois nunca tinha feito 42 quilómetros a correr. Só pensava na corrida. porque os meus amigos que já fizeram sempre me disseram para ter cabeça, porque na realidade o IRONMAN começa na corrida. E é incrivel, porque tinham toda a razão. A capacidade de sofrimento que nós temos... ninguém tem a noção desta capacidade que o ser humano tem para aguentar. A resiliência que tem no campo físico".Uma resiliência que, assume, foi essencial para superar o que veio depois: a. "Mal começo sinto uma dor na planta do pé direito. Tentei aliviar na passada, mas persistia e percebi logo que me iria acompanhar naqueles 42 quilómetros. Foi o que aconteceu e, ao compensar a dor no lado direito, inflamei o joelho esquerdo! Foram 42 quilómetros de algum prazer, de introspeção pura e dura. Aquela frases que vamos ouvindo fazem todo o sentido naquele momento. A parte mental é incrivel. A cabeça é que funcionava naquele momento", assumiu, recordando depois com orgulho e emoção o momento em que cruzou a meta e celebrar juntos dos seus: "É um privilégio fazer parte de um grupo muito restrito de pessoas a nível mundial que podem dizer que são IRONMAN. Foi um desafio incrível", admite.Mas como se não bastasse a lesão que contraiu em prova, Sérgio acabou por ter uma outra já depois de ser ter recuperado da 'original'. E de uma forma caricata... "Tudo estava a correr bem até ao dia em que estava num concerto - as pessoas pensam que não exigem nada de nós, mas enganam-se... - porque na realidade temos uma dinâmica em palco que é bastante exigente. Num desses concertos, ao sair de palco dei um salto e estiquei a perna. Senti logo na zona posterior da coxa que algo tinha acontecido. Tive uma pequena lesão muscular, uma distensão. Estive a recuperar, duas a três semanas parado. Custou porque o corpo estava habituado a uma rotina que deixa aqui uma ressaca física. Mas já estou de volta e felizmente está a correr muito bem", concluiu.