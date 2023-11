Sérgio Rosado vai correr a São Silvestre El Corte Inglés: «Será um hino ao desporto»

No ano passado não marcou presença devido a compromissos de agenda, mas nesta segunda edição da São Silvestre El Corte Inglés não vai faltar. Ainda a recuperar do grande desafio que foi concluir o IRONMAN de Cascais, há um mês, Sérgio Rosado assume-se entusiasmado por marcar presença na nossa corrida e reforça que, como figura pública, tem o dever de passar a mensagem da importância do desporto nas nossas vidas."Será um hino ao desporto. Sabemos que temos ali dois lados: o competitivo, dos profissionais, depois o resto, dos que vão para se divertir, para cumprir esse objetivo que têm. Nós como figuras públicas, temos de passar a mensagem do quão importante é incutirmos o desporto e o exercício físico na nossa rotina diária. Porque nos faz bem, não só à saúde, mas a nossa estabilidade mental, algo que é cada vez mais importante. Ninguém faz por nós. Temos de ter uma atitude prática, dar o tiro de partida. Não é fácil, temos de ser resilientes e criar rotinas na nossa vida. Tem de haver um compromisso para que possamos estabelecer esses objetivos. Vai ser lindíssimo correr com as luzes da Natal da nossa Lisboa. Acredito que será mais um evento épico", atirou o cantor, que terá nesta corrida a companhia do seu irmão Nélson, com o qual forma a já lendária banda Anjos.Como homem ambicioso, Sérgio Rosado já olha para lá da São Silvestre El Corte Inglés e admite que a nossa corrida será um passo rumo a esses objetivos futuros. "Vou continuar com o triatlo. Gosto muito. No próximo ano será difícil, porque será muito intenso do ponto de vista profissional, pois vamos celebrar os 25 anos dos Anjos. Mas quero investir na corrida, porque só comecei a correr de uma forma mais assídua este ano. É o meu calcanhar de Aquiles. Quero melhorar a técnica e evoluir mais nesse particular. Fazer a São Silvestre será um mote para evoluir nesse sentido e divertir-me, que é o principal. Porque quando deixamos de sentir prazer é porque não faz sentido o que estamos a fazer", pontuou.