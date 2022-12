Susana Torres: «Se tiver de fazer desporto, a corrida será a minha preferência»

A São Silvestre El Corte Inglés foi um desafio para muitas das pessoas que correram pelas ruas de Lisboa este sábado e, em especial, para Susana Torres. A 'mental coach' correu os 10 quilómetros pela primeira vez e destacou a importância do aspeto mental para terminar a prova com o sentimento de dever cumprido.

"Foi um objetivo cumprido. Na verdade, a minha expectativa era terminar a corrida, não sabia muito bem era em que condições, porque fisicamente não estava totalmente preparada como deveria. Não fiz a quantidade de treino que era necessária, mas sei que mentalmente estava muito forte, portanto o objetivo era terminar e conseguimos terminar com uma hora e meia, o que não foi muito mau para quem correu pela primeira vez", realçou, com um sorriso, a Record.

Susana Torres confessou ainda ter ficado fã da corrida e garantiu que é uma experiência para repetir em 2023. "Já sou apaixonada pelo desporto, só não sou muito praticante, mas se tiver de fazer desporto a corrida será a minha preferência, porque quando corremos existe muito discurso interno, muito trabalho mental e faz-nos muito bem. É muito diferente de trabalhar num ginásio, por isso espero continuar a correr. Aliás, vou continuar a correr. Tenho o meu pt, que me treinou para esta corrida, ao lado de casa e já me está a dizer que temos treino para a semana. Portanto, isto não vai acabar e para o ano estamos cá outra vez", frisou, admitindo ter tido um grupo de apoio para a ver concluir a prova.

"As pessoas não esperavam [ver-me aqui], porque sabem que trabalho no desporto com atletas, mas não sou propriamente uma pessoa que faz muito desporto. Estava aqui uma grande legião de fãs, que, de certa forma, estavam aqui para me ver cumprir o objetivo. Eles não tinham dúvidas, por isso é que vieram – alguns viajaram de longe – mas foi para ver cumprir. Um pouco pela coerência que eu digo sempre, quando temos um objetivo e nos dedicamos é muito mental e efetivamente conseguimos. Está aqui a prova que se consegue e eles vieram só testemunhar isso", concluiu.