Todos prontos para a São Silvestre El Corte Inglés: meia centena no terceiro e último treino

A 2ª São Silvestre El Corte Inglés está aí à porta e milhares de atletas já inscritos vão afinando as pernas. Ontem à noite, o grupo ‘Correr Lisboa’ dinamizou o 3º e último treino de preparação para a prova de dia 17 (domingo, às 19 horas) e tem, além dos 10 quilómetros, uma caminhada (5km) e uma corrida para crianças (500 metros).Foi na Cidade Universitária da capital que meia centena de atletas desafiaram a chuva e o frio para completarem a derradeira sessão de preparação oficial. No final, após os necessários alongamentos, voltaram a ser sorteados prémios - inscrições grátis e vouchers em compras no El Corte Inglés - Sérgio Ferreira, que até tinha falhado os primeiros treinos, ganhou o voucher de maior valor (150€).Além de garantir presença na prova, deixou o apelo: "À noite, com as luzes de Natal, vai ser um evento muito bonito e com muita animação!" Já Elisabete Costa, do ‘Correr Lisboa’ e um dos guias no treino, quer ver toda a gente a mexer: "Façam desporto. Eu sou diabética e a médica aconselha.