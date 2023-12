Tudo o que precisa de saber sobre a São Silvestre El Corte Inglés

Depois do sucesso do ano passado, com quase 5 mil participantes, a São Silvestre El Corte Inglés volta este domingo à estrada, para uma segunda edição que será de recordes, com mais de 8 mil pessoas juntas para uma verdadeira festa do atletismo e da atividade física. Abaixo pode consultar todas as informações relevantes, para que nada falha no momento da verdade.



Data e local



17 de dezembro de 2023

Partida e chegada na Praça do Duque de Saldanha, em Lisboa



Condicionamentos de trânsito



Das 16 às 23 horas: corte total da Av. da República e Av. Fontes Pereira de Melo



Horários



Provas das crianças

500m (2016 e mais novos) - 18h00

500m (2014 e 2015) - 18h05

500m (2013 e 2012) - 18h10

500m (2010 e 2011) - 18h15



10 km - 19h00



Caminhada de 5 km - 19h15



Percursos



10 quilómetros

Partida na Praça do Duque de Saldanha em direção ao Campo Grande / Av. da República / Campo Pequeno / Entrecampos / Retorno no final do Campo Grande / Direita para Alameda da Universidade / Direita para a Rua Prof. Oliveira Marques / Esquerda para a Rua interior à Alameda da Universidade / Esquerda para a Av. Prof. Gama Pinto / Retorno antes da Av. Egas Moniz / Direita para a Rua Alameda da Universidade / Direita para Túnel de Entrecampos / Campo Pequeno / Saldanha / Av. Fontes Pereira de Melo / Retorno no final da Av. Fontes Pereira de Melo / Meta na Praça do Duque de Saldanha.





Onde levantar os kits de participação



El Corte Inglês (piso 6) em Lisboa – Av. António Augusto de Aguiar 31, 1069-413 Lisboa



Nos dias:

15 Dezembro (Sexta-feira), entre as 10h00 e as 23h30

16 Dezembro (Sábado), entre as 10h00 e as 23h30

17 Dezembro (Domingo), entre as 10h00 e as 13h00



Deverá fazer-se acompanhar:



» do número de dorsal que lhe foi atribuído por email, após a inscrição

» do documento de identificação (Cartão Cidadão, Passaporte, Carta de Condução ou outro com foto e nome)





10 km – saco/mochila, t-shirt técnica unissexo, um dorsal, um chip e outras ofertas de patrocinadores;5 km e corrida das crianças – saco/mochila, t-shirt técnica unissexo, um dorsal e outras ofertas de patrocinadores.Os tamanhos disponíveis para a t-shirt serão os seguintes: 4 anos, 8 anos, 12 anos, S, M, L, XL e XXL. Os tamanhos serão distribuídos de acordo com os pedidos efetuados no momento da inscrição, sem garantia de stock no momento do levantamento. Caso se verifique rutura de stock de algum tamanho, a organização proporá ao atleta um tamanho alternativo.Existirá bengaleiro na zona da partida, disponível entre as 17h00 e as 21h00.A prova dos 10 km terá abastecimento líquido aos 5 km e líquido e sólido na meta.A prova dos 5 km e corrida das crianças terá abastecimento líquido e sólido na meta.Os três primeiros classificados da geral Masculina e Feminina terão direito a subir ao pódio para receber o troféu correspondente e ainda vales El Corte Inglés de 1.500, 1.000 e 500 euros.Todos os atletas que cortem a linha de meta terão direito a medalha e poderão fazer o download do seu diploma de participação no site www.saosilvestreelcorteingles.record.pt