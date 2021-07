Marcos Freitas: «Queremos trazer um bom resultado»

RECORD - O Marco prepara-se para competir pela quarta vez na carreira nos Jogos Olímpicos. Sente algum nervosismo quando se aproxima a competição ou está calmo?

MARCO FREITAS – Sim, sinto alguma nervosismo... Uma certa ansiedade, pois os Jogos Olímpicos são uma competição muito importante. Na minha modalidade é realmente a prova mais importante. É sempre uma prova muito especial, queremos apresentar-nos no melhor nível, ter uma boa prestação e trazer um bom resultado para Portugal. Sente-se alguma ansiedade, porque a preparação para este evento foi longa e claro que vamos sempre com as expetativas altas.

+ Como tem sido a sua preparação? Considera que chega a 100% a estes Jogos?

MF – A preparação é semelhante à que fazemos para outras provas. Sempre com dias muito duros, treinos bidiários e muita análise tática dos adversários. É difícil estar a analisar alguns jogadores, pois ainda não é conhecido o sorteio. É importante perceber o que cada jogador gosta de fazer a nível de serviço e receção.

+ E tem algum objetivo definido para a prova em Tóquio?

MF – O meu objetivo é sempre ir o mais longe possível. Só vamos conhecer os adversários no dia 21 e participam muitos atletas. Na prova individual são cerca de 70. É um pouco difícil falar de expetativas. O objetivo é estar bem no primeiro jogo, entrar forte e ganhar. Depois é ir jogo a jogo. Há cinco anos consegui um 5º lugar. Foi muito bom chegar aos quartos-de-final. Este ano, se conseguisse chegar a essa fase e lutar por uma posição ainda melhor, seria fantástico!