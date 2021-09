O acórdão de 2017, do Tribunal de São João Novo, no Porto, revela que Maria Silva, a mulher que burlou Cristiano Ronaldo em 288 mil euros, escolheu o futebolista por saber que, devido ao elevado saldo da sua conta bancária, não iria detetar o rombo, escreve hoje o 'Correio da Manhã'.





"Usava o cartão de crédito de um cliente com saldos bancários avultados e com pouco controlo sobre as suas contas para que não fosse detetado o pagamento de um serviço que não fora pedido. Cristiano Ronaldo preenchia todos os requisitos", lê-se na decisão do tribunal coletivo.