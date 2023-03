Governo quer alterar regras sobre trabalho doméstico

O Governo diz que vai preparar alterações ao regime do trabalho doméstico. A ideia é avançar até ao final do ano com mudanças às regras que afetam trabalhadores domésticos e os seus empregadores particulares.A notícia foi avançada pelo Observador, que explica que a criação de um grupo de trabalho para o estudo das alterações, que se desconhecia, foi "acelerada" depois de o Negócios ter noticiado, a 1 de março, que a não declaração de um trabalhador por parte de um particular passará a ser crime , com base na análise de dois advogados.