Operação Lex vai ter dois julgamentos, avança o 'Observador'

Afinal não vai haver um mas sim dois julgamentos relativos à Operação Lex. A informação está a ser avançada pelo 'Observador'.De acordo com a mesma fonte "os crimes imputados a Vaz das Neves, Rui Rangel e José Veiga em regime de co-autoria serão julgados pelo Supremo". Já Luís Filipe Vieira e restantes crimes de Rangel e Veiga "serão julgados na 1.ª instância". Operação Lex foi conhecida a 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas e teve origem numa certidão extraída do caso Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário de futebol José Veiga, suspeito de crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, fraude fiscal e tráfico de influências.Especificamente sobre Vieira, a acusação do Ministério Público sublinha que o antigo líder do Benfica estreitou relações com o juiz Rui Rangel em 2016 para tentar resolver um processo fiscal que tinha pendente no Tribunal de Sintra, relativo a questões fiscais.