Tony Carreira magoado: «Ninguém me pediu desculpa»

Entrou para o tribunal à procura de respostas, saiu completamente desiludido e revoltado com o que ouviu na primeira audiência do julgamento da morte da filha, Sara Carreira . "Estou farto de mentiras. Todos estão a seguir a teoria de advogado, que não se lembram", disse Tony, em telefonema ao Correio da Manhã , poucos minutos após abandonar o Tribunal de Santarém e regressar a Lisboa. Deu como exemplo a questão do nevoeiro, referida pelos arguidos Paulo Neves e Tiago Pacheco. Tony viu as imagens de videovigilância do acidente na A1, reproduzidas no tribunal, e em nenhuma se vê nevoeiro, tal como, de resto, tinha referido a fadista Cristina Branco no seu depoimento. "Via-se tudo perfeitamente", reforçou Tony no telefonema ao CM.