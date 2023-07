VAR vai explicar decisão ao vivo

Em medida inédita da FIFA, as decisões tomadas com recurso ao video-árbitro (VAR) serão explicadas pelos juízes de imediato no estádio e na transmissão televisiva. Pierluigi Collina, presidente do comité de arbitragem da FIFA, referiu o fito da medida: "Queremos dar mais transparência ao processo e melhorar a compreensão das decisões. Já foi experimentado o sistema de som nos estádios e tudo correu bem."