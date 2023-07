Amnistia dá novo fôlego a Rui Pinto: em vias de ser perdoado de 82 dos 90 crimes a que responde

A proposta de lei para amnistia por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e consequente visita do Papa Francisco pode abranger a grande maioria dos crimes imputados a Rui Pinto no julgamento do processo Football Leaks, atendendo ao despacho de ontem da juíza Margarida Alves.A atividade do criador da plataforma eletrónica visada pelo Ministério Público (MP) neste caso decorreu entre setembro de 2015 e janeiro de 2019, quando foi detido na Hungria. Rui Pinto tinha, então, 30 anos, a idade limite prevista na proposta de lei para perdão de penas e amnistia de crimes e infrações que foi aprovada na passada sexta-feira na generalidade pelo parlamento e desceu à comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.O despacho assinado por Margarida Alves sustenta que o pirata informático, atualmente com 34 anos, está "abrangido pelo âmbito de aplicação da referida Lei" pela idade que tinha à data dos factos imputados neste processo.Sublinhando que "estarão excluídos de tal amnistia" alguns crimes pelos quais Rui Pinto responde em tribunal, nomeadamente extorsão (na forma tentada) e os que se enquadram na cibercriminalidade, a magistrada apontou para a possível aplicação do perdão aos 68 crimes de acesso indevido e aos 14 de violação de correspondência que, juntos, representam 82 dos 90 crimes a serem julgados.O despacho de ontem ditou, assim, o adiamento da leitura do acórdão que estava marcada para amanhã (14h), no Juízo Central Criminal de Lisboa. No entanto, foi agendado o próximo dia 31, às 14h, caso a lei concebida por ocasião da Jornada Mundial da Juventude entre em vigor até dia 28, ou, como alternativa, o dia 11 de setembro (14h30), para o caso de isso não acontecer.