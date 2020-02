Sporting despede-se de Madjer com "palmarés que fala por si": «O melhor de sempre»

É oficial. Aos 43 anos, Madjer despede-se de uma longa carreira no futebol de praia, recheada de dezenas de títulos e vitórias, e do clube do coração, o Sporting, onde jogou pela última vez. O abandono daquele que foi considerado o melhor jogador de sempre pela revista 'France Football' em 2019 foi oficializado numa entrevista ao ‘Jornal Sporting’ e esta quinta-feira os verde e brancos divulgaram já, no site oficial, uma longa mensagem de agradecimento a Madjer.





"22 anos de carreira, 14 anos de Sporting de Sporting Clube de Portugal. João Saraiva, mais conhecido por Madjer, termina a sua carreira enquanto jogador de futebol de praia, aos 43 anos.Em Dezembro de 2019, Madjer disse adeus à Selecção Nacional após conquistar o seu terceiro Campeonato do Mundo. Em Fevereiro de 2020, o melhor jogador de futebol de praia da história – distinguido pela France Football – termina a sua carreira de Leão ao peito, despedindo-se de todos os Sportinguistas.Com um palmarés que fala por si, Madjer, ao longo da sua extensa carreira, foi cinco vezes melhor do Mundo FIFA; quatro vezes melhor da Europa; três vezes Campeão do Mundo; cinco vezes Campeão Europeu e duas vezes Campeão Nacional pelo Sporting Clube de Portugal.Enquanto Leão, o internacional português realizou 210 jogos e marcou 167 golos.O Sporting Clube de Portugal deseja a Madjer as maiores felicidades pessoais e profissionais e manifesta o enorme orgulho em poder ter na sua história o melhor jogador de sempre de futebol de praia.Como o próprio disse recentemente: "É muito bom ser considerado o melhor de sempre, mas é ainda melhor ser do Sporting Clube de Portugal".Obrigado por tudo, Campeão!