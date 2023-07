Sp. Braga oficializa saída de Gonçalo Nunes

O Sp. Braga oficializou esta quarta-feira a saída de Gonçalo Nunes do comando técnico da equipa feminina.Em comunicado divulgado no site do clube, os bracarenses deixaram um agradecimento a Gonçalo Nunes e anunciaram que a nova equipa técnica do plantel sénior feminino será apresentada em breve.do Damaiense, será o novo treinador.Gonçalo Nunes chegou a Braga na última temporada, depois de ter sido treinador-adjunto de Mariana Cabral no Sporting. O emblema bracarense ficou em 3.º lugar na Liga BPI e foi finalista vencido nas finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal."O SC Braga informa que chegou a acordo com o técnico Gonçalo Nunes para a rescisão de contrato que unia as duas partes.O SC Braga agradece todo a dedicação, profissionalismo e empenho com que sempre representou o nosso Clube, bem como à restante equipa técnica, e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais no futuro.A nova equipa técnica do plantel sénior feminino será apresentada brevemente".