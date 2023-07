Tomás Tengarrinha será o novo treinador do Sp. Braga e irá suceder a Gonçalo Nunes, que também deixa o clube em conjunto com a sua equipa técnica. O técnico de 32 anos estava ao comando do Damaiense, que orientava desde a temporada 2021/22, tendo terminado no 5º lugar na última edição da Liga BPI.De resto, os arsenalistas anunciaram este domingo a saída de 12 jogadoras. Anouk Dekker, Beatriz Rodrigues, Catarina Pereira, Isabel Peixeiro, Laura Casanovas, Luísa Pinheiro, Marie Awona, Nicole Nunes, Paige Almendariz, Paula Fernandes, Vanessa Marques e Vital Kats não continuarão no plantel.