Francisco Neto alerta: «A Islândia tem mais experiência nestas competições»



Ricardo Jr

As contas que, para já, não entram no discurso do selecionador português, uma vez que o primeiro objetivo passa por ultrapassar as islandesas num duelo do qual espera muitas dificuldades. "A Islândia tem mais experiência nestas competições, é uma equipa que está há muito tempo a jogar ao mais alto nível e tem jogadoras muito experientes", reconheceu Francisco Neto, ainda assim otimista, apesar de ter deixando alguns avisos às jogadoras nacionais: "Será importante o controlo emocional, num jogo que terá de ficar decidido neste dia. A grande diferença para a Bélgica [adversária do playoff 1] é que a Islândia tem um jogo mais vertical, físico e direto. Sentem-se confortáveis sem bola, gostam de procurar as suas avançadas e apostam nas bolas paradas", concluiu.