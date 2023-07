Aline Lima reforça Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira, nas redes sociais, a contratação de Aline Lima. A guarda-redes, de 22 anos, participou em 19 jogos nas últimas duas épocas ao serviço da equipa principal do Famalicão. Na temporada passada, ganhou a Taça de Portugal.Aline Lima é o terceiro reforço do Sp. Braga que chega do Famalicão, clube que já viu sair mais de uma dezena de jogadoras. Na última terça-feira, Mylena Freitas e Sissi também foram apresentadas nos bracarenses.A jovem guarda-redes vai lutar pela titularidade com a internacional portuguesa Patrícia Morais, que renovou com o Sp. Braga até 2026.