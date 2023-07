Mylena Freitas e Sissi reforçam o Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou a contratação de Mylena Freitas (22 anos) e de Sissi (25 anos) através das redes sociais. As jogadoras estavam no Famalicão.Mylena Freitas representou o emblema famalicense na segunda metade da época passada e na temporada 2021/2022. Na altura, a transferência para o Shanghai Shenglin (China) por 50 mil euros foi a mais alta do futebol feminino português. Na segunda passagem pelo Famalicão, Mylena Freitas participou em nove jogos e fez três assistências.Sissi também regressou a Famalicão na época passada, depois de já ter representado o clube na primeira volta da temporada 2021/2022. A avançada marcou 15 golos em 38 jogos nas duas passagens pelo atual vencedor da Taça de Portugal.Depois de anunciadas as renovações de Patrícia Morais, Ana Rute, Leah Lewis, Carolina Mendes e Vitória Almeida, Mylena Freitas e Sissi são os primeiros reforços dos bracarenses.